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Endonezya’nın kuruluşunun 74. yıl dönümü Ankara’da kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 22:14 | Son Güncelleme

Endonezya’nın kuruluşunun 74.

Endonezya’nın kuruluşunun 74. yıl dönümü, Ankara’da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.
Endonezya’nın kuruluşunun 74. yıl dönümü bir resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona onur konuğu olarak katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya’nın bölgesel ve küresel refahın, barışın sağlanmasına katkı verebileceğini söyledi. Şentop, "İlişkilerimizi 2011 yılında stratejik ortaklık seviyesine çıkartmıştık. İslam dünyasının iki önemli demokrasisi olan ülkelerimiz arasında tesis edilen stratejik ortaklık, yakın ikili ilişkilerimizin temelini oluşturmaya devam edecektir. Kardeş Endonezya ile bölgesel ve uluslararası işbirliğinizin her alanda güçlenerek daha da gelişeceğine inancım tamdır" dedi.
Endonezya Büyükelçisi Lalu Muhammed Iqbal ise, Endonezya’nın üçüncü Cumhurbaşkanı Yusuf Habibie’yi kaybettiklerini hatırlatarak, özgürlükleri için mücadele edenleri andı. Iqbal, "Endonezya dünyanın en büyük Müslüman nüfusu, üçüncü en büyük demokrasisi, son on yılda gösterdiği yılda yüzde 5 oranında istikrarlı büyüme ile dünyanın en büyük 16. ekonomisi durumundadır. Yoksulluk seviyesi düşmeye devam ederken yaşam standardı yükselmektedir" ifadelerini kullandı.
Şentop, Iqbal ve eski Endonezya Dışişleri Bakanı Alwi Shihab daha sonra birlikte pasta kestiler. Eski Dışişleri Bakanı Shihab, Şentop’a bir plaket takdim etti. Ardından davetliler dans gösterisini izlediler.

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