Endonezya’nın Lombok Adası’nda Yine Deprem

Geçtiğimiz günlerde büyük bir depremle sarsılan Endonezya’nın Lombok Adası’nda halk, Pazar günü meydana gelen bir dizi yeni deprem nedeniyle panik yaşadı.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi’ne göre 6,9 büyüklüğündeki bir sarsıntı bir kişinin ölümüne neden oldu.

İki hafta önce meydana gelen yine 6,9 büyüklüğündeki başka bir depremde Lombok’ta 460 kişi hayatını kaybetmişti.

Sarsıntılar sabah saatlerinde başlayıp akşama kadar devam etti.

Amerikan Jeoloji Merkezi en büyük sarsıntıyı Lombok’un kuzey doğusunda 7.2 olarak yerin 20 kilometre altında tesbit ettiklerini kaydetti.

Endonezyalı yetkililer tsunami riski olmadığını bildirdi.

Sarsıntı sırasında turistler otel odalarından panik içinde çıktı.

Endonezya’nın turistik adası Bali’nin hemen doğusundaki Lombok’ta, 29 Temmuz’dan bu yana çok sayıda artçı şok yaşandı.

Lombok’ta 5 Ağustos’ta meydana gelen 6,9 büyüklüğndeki depremde ölü sayısı 430’u aşmış durumda, bölgedeLombok’ta 342 milyon dolarlık da hasar meydana geldi.

Evlerinden kaçan 350 binden fazla kişi devlet tarafından çadırlara yerleştirildi.

