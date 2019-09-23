Endonezya'nın Papua eyaletinde ırkçılık karşıtı protestolar

CAKARTA (AA) - Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'nın Papua eyaletinde bir lise öğretmeninin Papua yerlisi öğrencilere ırkçı hakarette bulunduğu söylentisi üzerine ırkçılık karşıtı şiddetli protestolar yaşandığı bildirildi.

Papua Emniyet Müdürü Rudolf Alberth Rodja, yaptığı açıklamada, protestocuların bazı hükümet binalarını, konutları, dükkanları ve araçları ateşe verdiğini belirtti.

Protestoların bir lise öğretmeninin derste Papua yerli halkına mensup Malenezyan öğrencilere "maymun" diyerek ırkçı hakarette bulunduğu iddiası üzerine başladığını aktaran Rodja, yapılan soruşturmada böyle bir olayın yaşandığına dair bilgiye ulaşamadıklarını ifade etti.

Ülkede, 17 Ağustos Bağımsızlık Günü etkinliklerinde Surabaya'da Papualı öğrencilerin sözlü ve fiziksel ırkçı saldırıya uğradığı iddia edilmişti. Kutlamalara katılmadığı belirtilen öğrencilerin ise gözaltına alınması Batı Papua ve Papua eyaletinde tepkiyle karşılanmıştı.

Bunun üzerine ay başında kitlesel protestolarda göstericiler ile güvenlik güçleri arasındaki çıkan çatışmada bir asker ve iki sivil yaşamını yitirmişti.