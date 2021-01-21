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  4. Endonezya’nın Sulawesi eyaletine bağlı Talaud Adaları açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Endonezya’nın Sulawesi eyaletine bağlı Talaud Adaları açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

21.01.2021 15:58 | Son Güncelleme:
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Endonezya’nın Sulawesi eyaletine bağlı Talaud Adaları açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Endonezya’nın Sulawesi eyaletine bağlı Talaud Adaları açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

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