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Endonezya’nın Sulawesi eyaletine bağlı Talaud Adaları açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Endonezya’nın Sulawesi eyaletine bağlı Talaud Adaları açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
21.01.2021 15:58 |
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Endonezya’nın Sulawesi eyaletine bağlı Talaud Adaları açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Endonezya’nın Sulawesi eyaletine bağlı Talaud Adaları açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.