Endonezya'nın ulusal kimliğinin simgesi: Batik

CAKARTA (AA) - MAHMUT ATANUR - Endonezya'nın geleneksel kumaş boyama sanatı batik ve ondan dikilen kıyafetler, ülkenin ulusal kimliğinin bir parçası kabul ediliyor.

Pamuk ya da ipek kumaşa çiçek ve hayvan figürlerinin balmumuyla işlendiği batik tekniği ve bu tekniğin uygulandığı kumaşlarla üretilen kıyafetler, ülke genelinde günlük hayatın ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor.

Ülkenin farklı bölgelerinin kültür ve karakteristik yapısına göre çeşitli motiflerle yapılan batik, işlenen renk ve desenlere göre saygınlık, zenginlik ve mutluluk gibi sembolik anlamlar da taşıyor.

Endonezya'nın kültürel mirası kabul edilen batik; etnik, dini ve kültürel farklılıklara rağmen toplumun her kesimi tarafından kullanılması dolayısıyla birlik ve beraberliği de simgeliyor.

Geleneksel el yapımında, rezerve boyama tekniği ile ağaç, bitki, tohum ve bazı baharatlardan elde edilen doğal renkler kumaşa uygulanırken, sıvı balmumunun sürüldüğü motifler, boyama işleminde renkten etkilenmiyor. Desene göre batik yapımı bazen haftalarca sürebiliyor.