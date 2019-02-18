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Endonezya'nın vazgeçilmez lezzeti "Mie Aceh"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 11:16 | Son Güncelleme

Açe bölgesinin yöresel yemeği olan Mie Aceh ülke genelinde beğenilerek tüketiliyor - Mie Aceh İşletmecisi Nila Dahniar: - "Taze eriştesi ve çeşitli baharatların karışımıyla pişirilen Mie Aceh özel bir aromaya sahip"

CAKARTA (AA) - MAHMUT ATANUR - Endonezya'da Sumatra Adası'ndaki Açe bölgesinin yöresel yemeği Mie Aceh (Açe noodle), ülke mutfağında herkesin beğenerek tükettiği lezzetler arasında yer alıyor.

Acı tadıyla da ünlü olan Mie Aceh, günlük olarak taze yapılan kalın sarı renkteki eriştenin kakule, kimyon, kırmızı biber, sarımsak, rezene ve karanfil ile özel hazırlanan sosun karışımıyla hazırlanıyor.

Kızartma ve haşlaması yapılan Açe noodle, dana ve keçi etinin yanı sıra yengeç ve karides gibi deniz ürünleriyle de servis ediliyor.

Başkent Cakarta'da 3 yıldır Mie Aceh restoranı işletmeciliği yapan 46 yaşındaki Nila Dahniar, ''Açe bölgesine ait bu yemek, ülke genelinde çok tüketilen yemekler arasında bulunuyor. Yemeğin içinde herhangi bir katkı maddesi bulunmuyor; un, yumurta, su karışımından yapılan erişteleri günlük hazırlıyoruz.'' dedi.

Dahniar, taze eriştesi ve çeşitli baharatların karışımıyla pişirilen Açe eriştesinin özel aromaya sahip olduğunu ifade ederek, yemeğin tarifinin nesilden nesile aktarıldığını ve yapımı için Açe'den özel aşçı getirttiğini dile getirdi.

Üç farklı şekilde Açe noodle hazırladıklarını anlatan Dahniar, genellikle öğleden sonra geceye kadar müşteri yoğunluğu yaşadıklarını belirtti. Nila Dahniar, yemek fiyatlarının da 25 bin rupiah (yaklaşık 2 ABD doları) ile 40 bin rupiah (yaklaşık 3 ABD doları) arasında değiştiğini aktardı.

Restoranlarında kahve gibi Açe'ye özgü lezzetlerin satışını da yaptıklarını söyleyen Dahniar, Açe yemeklerinde Çin, Avrupa ve Hindistan mutfağının etkisi olduğunu kaydetti.

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Açe bölgesi Endonezya lezzet mie aceh

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