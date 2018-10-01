HABER

Endonezya'ya ilk yardım ekibini Türkiye gönderdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 17:00 | Son Güncelleme

Türkiye, Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda deprem ve sonrasında oluşan tsunami felaketinin ardından ülkeye ekip gönderen ilk ülke oldu - Türk Kızılayı ve İHH tarafından gönderilen ekip deprem bölgesine ulaştı

Türkiye, Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami felaketinin ardından buraya ekip gönderen ve ekibi orada çalışmalara başlayan ilk ülke oldu.

Merkezi başkent Jakarta'da bulunan Anadolu Ajansı Endonezce Servisi Müdürü Dandy Koswaraputra, basına yaptığı açıklamada, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Türk Kızılayınca Endonezya'ya gönderilen ekibin bölgeye ulaştığını kaydetti.

Koswaraputra, Türk Kızılayının yolladığı personelin Endonezya Kızıl Haç Örgütüyle bölgede çalışmaya başladığını söyledi.

Ülkede ölü sayısının artabileceğine işaret eden Koswaraputra, deprem ve tsunamiden etkilenen bazı bölgelere hala ulaşılamadığını ifade etti.

Su ve yiyecek ihtiyacı nedeniyle bazı dükkanların yağmaladığını belirten Koswaraputra, 16 bin kişinin geçici barınaklarında kaldığını dile getirdi.

Koswaraputra, depremzedelerin su, gıda, giysi, temizlik ve sağlık malzemeleri, çadır, doktor ve güvenliğe ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Koswaraputra, Anadolu Ajansı olarak gazeteci, kameraman ve foto muhabirlerinin deprem bölgesindeki olayları takip etmeye devam ettiğini belirtti.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısının bin 203'e çıktığını açıklamıştı.

Afetten etkilenen Donggala ve Palu kentlerindeki cezaevlerinden bin 425 mahkum firar etmişti.

Dongala bölgesinin 27 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ve 6,9 ile 7 büyüklüğünde depremler yaşanmış, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

PARTNERBilmediğiniz 5 WhatsApp eklentisi!Bilmediğiniz 5 WhatsApp eklentisi!
Başkan Altun: Bursa'nın barosu olmaya devam edeceğizBaşkan Altun: Bursa'nın barosu olmaya devam edeceğiz
Meteorolojiden tropik fırtına sonrası İstanbul için bir uyarı daha!Meteorolojiden tropik fırtına sonrası İstanbul için bir uyarı daha!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem Endonezya İHH tsunami Türk Kızılayı

En Çok Okunan Haberler

Gökçer Tahincioğlu Milliyet'ten ayrıldı! 'Ben affetmiyorum' yazısı olay olmuştu

Gökçer Tahincioğlu Milliyet'ten ayrıldı! 'Ben affetmiyorum' yazısı olay olmuştu

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Sosyal medya fenomenleri serbest kaldı

Sosyal medya fenomenleri serbest kaldı

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Zayn Malik'in masörle geçirdiği zevk gecesi başına bela oldu

Zayn Malik'in masörle geçirdiği zevk gecesi başına bela oldu

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Türk erkeklerine büyük tuzak! Parayı alan oraya gidiyor

Türk erkeklerine büyük tuzak! Parayı alan oraya gidiyor

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
THY uçağında korku dolu dakikalar!

THY uçağında korku dolu dakikalar!

Meteorolojiden tropik fırtına sonrası İstanbul için bir uyarı daha!

Meteorolojiden tropik fırtına sonrası İstanbul için bir uyarı daha!

Ciner medya satıldı mı? Nagehan Alçı iddialara yanıt verdi

Ciner medya satıldı mı? Nagehan Alçı iddialara yanıt verdi

TEM bağlantı yolunda TIR devrildi! Trafik kilit

TEM bağlantı yolunda TIR devrildi! Trafik kilit

Charles Aznavour kimdir? Charles Aznavour yaşamını yitirdi?

Charles Aznavour kimdir? Charles Aznavour yaşamını yitirdi?

Hareket halindeki cisimlerde bulunan enerji türü nedir? (Hadi İpucu 27 Eylül 12.30)

Hareket halindeki cisimlerde bulunan enerji türü nedir? (Hadi İpucu 27 Eylül 12.30)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.