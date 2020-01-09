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  4. Endoskopi sırasında fenalaşan babası öldü, ihmal iddiasında bulundu

Endoskopi sırasında fenalaşan babası öldü, ihmal iddiasında bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 14:34 | Son Güncelleme

ISPARTA'da, Ramazan Gök (54) mide rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede yapılan endoskopi sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti.

Nurettin ARKAN- Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da, Ramazan Gök (54) mide rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede yapılan endoskopi sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti. Gök'ün oğlu, babasının ölümünde ihmal olduğunu öne sürerek, şikayetçi oldu.
Yalvaç'a bağlı Yukarıkaşıkara Köyü'nde yaşayan Ramazan Gök, mide rahatsızlığı nedeniyle dün Isparta Şehir Hastanesi'ne gitti. Ramazan Gök, hastalığına teşhis konulması amacıyla aynı gün endoskopiye alındı. Ancak Gök, endoskopi sırasında henüz bilinmeyen nedenle fenalaştı. Hemen yoğun bakıma alınan Ramazan Gök, sabaha karşı yaşamını yitirdi.
'İHMAL SONUCU ÖLDÜĞÜNE İNANIYORUM'
Gök'ün oğlu Tekin Gök, "Babam midesinden rahatsızdı. Başka rahatsızlığı yoktu. Endoskopi sırasında fenalaştı ve yoğun bakıma kaldırıldı. Başhekim ve diğer yetkililer ile görüştük. Endoskopi esnasında bir komplikasyon geliştiğini söylediler. Savcılığa şikayetçi oldum. Babamın ihmal sonucu öldüğüne inanıyorum. Otopsi yapıldı. Otopsi raporu üç ay sonra çıkacakmış. Babam dışında, aynı yerde endoskopi olan 3 hastanın daha yoğun bakımda olduğunu biliyorum. Sorumlular hakkında soruşturma açılsın" dedi.
Ramazan Gök'ün cenazesinin, otopsi sonrası ailesi tarafından teslim alınarak, Yukarıkaşıkara Köyü'nde toprağa verileceği öğrenildi.

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