HABER
  4. Endoskopi sonrası ölüme ve 5 kişinin yoğun bakıma alınmasına soruşturma (2)

Endoskopi sonrası ölüme ve 5 kişinin yoğun bakıma alınmasına soruşturma (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 16:39 | Son Güncelleme

'MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ' Isparta Sağlık Müdürü Mehmet Karakaya, 8 Ocak'ta, Isparta Şehir Hastanesi endoskopi ünitesindeki 2 odada, toplam 24 hastaya sedasyon eşliğinde endoskopi yapıldığını belirtti.

'MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ'
Isparta Sağlık Müdürü Mehmet Karakaya, 8 Ocak'ta, Isparta Şehir Hastanesi endoskopi ünitesindeki 2 odada, toplam 24 hastaya sedasyon eşliğinde endoskopi yapıldığını belirtti. Uygulanan endoskopi işlemi sırasında hastalardan 6’sının, henüz belirlenemeyen nedenle fenalaşarak, yoğun bakıma kaldırıldığını belirten Karakaya, şunları kaydetti:
"Bir hasta yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef yaşamını yitirmiştir. Diğer 5 hastamızın tedavisi devam etmektedir ve genel durumları iyidir. Sağlık Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülen idari süreçte Bakanlığımız tarafından bir müfettiş görevlendirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığı da adli soruşturmayı yürütmektedir. Olayda yaşamını yitiren vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tedavisi devam eden hastalarımıza acil şifa ve geçmiş olsun dileklerimizi sunarken olayın bütün yönleriyle Müdürlüğümüz ve Isparta Şehir Hastanesi Başhekimliğimiz tarafından da hassasiyetle takip edilmekte olduğunu ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini hatırlatırız."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREmeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...Emeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...
Bolu'da, MÜSİAD yönetiminden istifaBolu'da, MÜSİAD yönetiminden istifa
Ümraniye'de silahlı kavgaÜmraniye'de silahlı kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

Cinsellik itirafı! Sevda Demirel ile...

Cinsellik itirafı! Sevda Demirel ile...

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

'Hükümetle iş birliğine hazırız ama bir tek şartımız var'

'Hükümetle iş birliğine hazırız ama bir tek şartımız var'

Deniz Baykal'dan hükümete destek: Kutluyorum

Deniz Baykal'dan hükümete destek: Kutluyorum

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 hac kuraları çekildi!

2020 hac kuraları çekildi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İran-ABD gerilimi sonrası Katar harekete geçti!

İran-ABD gerilimi sonrası Katar harekete geçti!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Kaybolan 3 vatandaşımızın yeri tespit edildi

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Kaybolan 3 vatandaşımızın yeri tespit edildi

İzmir'de Atatürk posterinin üzerinin kapatılmasıyla ilgili soruşturma

İzmir'deki olayla ilgili yeni gelişme!

Engelli vatandaşı otobüse almayan şoför hakkında karar verildi

Engelli vatandaşı otobüse almamıştı! Yeni gelişme

Elazığ'da 240 küçükbaş telef oldu, köy karantinaya alındı

Korkutan olay! Bir köy karantinaya alındı

Genç avukat Cemre Parmaksız’ın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Genç avukatın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Şehit uzman çavuşla ilgili yürek yakan detay

Şehit uzman çavuşla ilgili yürek yakan detay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.