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  4. Endoskopi sonrası rahatsızlanan 5 kişinin hayati tehlikesi yok

Endoskopi sonrası rahatsızlanan 5 kişinin hayati tehlikesi yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 13:50 | Son Güncelleme

ISPARTA Sağlık Müdürü Dr.

Endoskopi sonrası rahatsızlanan 5 kişinin hayati tehlikesi yok

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, endoskopi çektirdikten sonra rahatsızlanan Ramazan Gök'ün (54) yaşamını yitirmesinin ardından benzer şikayetler üzerine hastanede tedaviye alınan 5 kişinin tedavisinin sürdüğünü söyledi. Karakaya, hastaların hayati tehlikesinin olmadığını belirtti. Sağlık Bakanlığı müfettişleri ise hastanedeki incelemelerine devam ediyor.
Yalvaç'a bağlı Yukarıkaşıkara köyünde yaşayan Ramazan Gök, mide rahatsızlığı nedeniyle dün Isparta Şehir Hastanesi'ne gitti. Ramazan Gök, hastalığına teşhis koyulması amacıyla aynı gün endoskopiye alındı. Gök, endoskopi sırasında, henüz belirlenemeyen nedenle fenalaştı. Yoğun bakıma alınan Gök, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Ramazan Gök'ün cenazesi, otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp, Yukarıkaşıkara köyünde toprağa verildi. Taner Gök, babasının ihmal nedeniyle yaşamını yitirdiğini iddia ederek, hastane hakkında suç duyurusunda bulundu. Benzer şikayetlerle aynı hastaneye giden ve endoskopi çektikten sonra rahatsızlanan Uğur Kucur ile F.G., A.G., A.K. ve G.K. de yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Hastanede 4 hastanın yoğun bakımdaki tedavisi sürdürülürken, Uğur Kucur ise normal servise alındı.
Isparta Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine yaptığı açıklamada, "Isparta Şehir Hastanesi'ndeki 5 hastadan 1'inin serviste, diğer 4'ünün yoğun bakım ünitesinde tedavileri sürüyor. Genel sağlık durumları iyi, hayati tehlikeleri bulunmuyor" dedi.
Öte yandan Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu'ndan gelen müfettişlerin, hastanede incelemelerini sürdürdüğü belirtildi.

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