"Endoskopiyi eğitimini alan uzmanlar yapmalı"

Türkiye'de yaklaşık 1500 gastroenteroloji uzmanına ihtiyacı olduğunu söyleyen Bor, "Bu kadar az sayıda gastroenteroloji uzmanının 78 milyon 750 bin kişilik ülke nüfusumuzun gastroenterolojik sorunlarını ve endoskopi ihtiyaçlarını karşılayamayacağı açıktır. Bu nedenle daha gerçekçi planlamalar yapılması gerekmektedir. Bu planlamalar yapılırken ihtiyacı olan her hastanın bu işlemlere erişim hakkı ile yapılan işlem kalitesi arasında bir denge olması da şarttır." ifadelerini kullandı.

Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, endoskopi işleminin bu konuda eğitim görmüş uzmanlar tarafından yapılması gerektiğini belirterek, "Gastroenteroloji uzmanları 3 yıl boyunca endoskopi eğitimi görürler ve bu alanda en iyi eğitilmiş hekimlerdir." dedi.

Bor, modern tanı ve tedavi yöntemleri arasında önemli bir yer tutan endoskopik girişimlerin çok önemli olduğunu vurguladı.

Endoskopinin, kimin yaptığına, nerede ve nasıl yapıldığına, deneyimli bir yardımcı ekibinin olup olmamasına göre farklılık gösterdiğini anlatan Bor, "Endoskopiyi bu konuda eğitim görmüş olanlar yapmalıdır. Gastroenteroloji uzmanları 3 yıl boyunca endoskopi eğitimi görürler ve bu alanda en iyi eğitilmiş hekimlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye'nin yüzde 23'ü reflü, yüzde 9'u kabız"

Prof. Dr. Serhat Bor, Türkiye’de gastroentorolojiyi ilgilendiren pek çok hastalık olduğunu belirtti.

Sivil toplum kuruluşlarının bir görevinin de hastalıkların sıklığını ölçmek olduğunu dile getiren Bor, "Örneğin Türkiye'nin yüzde 23'ü reflü, yüzde 9'u kabızdır. Türkiye'nin yüzde 3,3'ü altına büyük abdestini kaçırır. Bunu kimse bilmez, kimse konuşmaz. Dehşetli bir gizliliktir bu. Aslında bizim çok kolay çözdüğümüz bir sorundur." diye konuştu.

Hastaların sorunlarına çözüm üretmek için internet sitesi kurduklarını ifade eden Bor, bu sayede 400'e yakın soruyu 2 ila 4 dakikalık videolarla cevaplandırdıklarını sözlerine ekledi.