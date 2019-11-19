Endülüs özerk yönetimde, 19 siyasetçiye yolsuzluktan ceza

PSOE'nin 2000-2012 yılları arasında liderliğini yürüten Chaves, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (1986-1990) ile özerk yönetimlerden sorumlu Bölgesel Siyaset Bakanlığı (2009-2011) görevlerini yürütmüştü.

Chaves ve 9 ay kamu görevinde men cezası alan Magdalena Alvarez, sosyalist hükümet döneminde bakanlık da yapmıştı.

Mahkeme, toplam 19 sanığı suçlu bulurken, iki sanık hakkında ise beraat kararı verdi.

Sevilla Mahkemesi'ndeki duruşmada, eski Endülüs özerk hükümet başkanlarından Jose Antonio Grinan (2009-2013) 6 yıl, 2 gün hapis ve 15 yıl kamu görevinde men, Manuel Chaves (1990-2009) de 9 yıl kamu görevinden men cezası aldı.

Endülüs özerk yönetiminde sosyalistlerin iktidarda olduğu döneme ait, 2001-2012 arasındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili görülen ve Sosyalist İşçi Partisi'nden (PSOE) 21 siyasetçinin sanık olduğu davada karar çıktı.

MADRİD (AA) - İspanya'nın güneyindeki Endülüs özerk yönetiminde, ikisi eski özerk yönetim başkanı olmak üzere toplam 19 siyasetçiye yolsuzluk suçlamasıyla hapis veya kamu görevinden men cezaları verildi.

2010-2014 arasında Avrupa Yatırım Bankası Başkan Yardımcısı olan Alvarez de Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı (2004-2009) görevinde bulunmuştu.

Sanıkların, cezalara itiraz edecekleri bildirildi.

- ERE davası

İspanya'da zarar etmeye başlayan şirketlerin yasal olarak işçi çıkarmasına hak tanıyan ''ERE'' adlı yönetmeliğin usulsüz kullanıldığına ilişkin iddialar üzerine Endülüs'te 2011'de soruşturma başlatılmıştı.

1978-2019 yılları arasında sosyalistlerin iktidarda olduğu Endülüs özerk yönetiminde ekonomik krizin etkisiyle KOBİ'lere destek olmak için başlatılan teşvik sürecinde birçok Endülüs şirketinin sahte ERE ilan ederek, hem işçi çıkardığı hem de özerk yönetimin fonundan destek aldığı iddia edilmişti.

Endülüs özerk yönetiminin oluşturduğu teşvik fonunun, ERE ilan eden firmalara 2011'e kadar yaptığı toplam yardımın 721 milyon avroyu bulduğu belirtiliyor.

