HABER

Endülüs özerk yönetimde, 19 siyasetçiye yolsuzluktan ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 17:20 | Son Güncelleme

Endülüs özerk yönetimde, 19 siyasetçiye yolsuzluktan ceza

MADRİD (AA) - İspanya'nın güneyindeki Endülüs özerk yönetiminde, ikisi eski özerk yönetim başkanı olmak üzere toplam 19 siyasetçiye yolsuzluk suçlamasıyla hapis veya kamu görevinden men cezaları verildi.

Endülüs özerk yönetiminde sosyalistlerin iktidarda olduğu döneme ait, 2001-2012 arasındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili görülen ve Sosyalist İşçi Partisi'nden (PSOE) 21 siyasetçinin sanık olduğu davada karar çıktı.

Sevilla Mahkemesi'ndeki duruşmada, eski Endülüs özerk hükümet başkanlarından Jose Antonio Grinan (2009-2013) 6 yıl, 2 gün hapis ve 15 yıl kamu görevinde men, Manuel Chaves (1990-2009) de 9 yıl kamu görevinden men cezası aldı.

Mahkeme, toplam 19 sanığı suçlu bulurken, iki sanık hakkında ise beraat kararı verdi.

Chaves ve 9 ay kamu görevinde men cezası alan Magdalena Alvarez, sosyalist hükümet döneminde bakanlık da yapmıştı.

PSOE'nin 2000-2012 yılları arasında liderliğini yürüten Chaves, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (1986-1990) ile özerk yönetimlerden sorumlu Bölgesel Siyaset Bakanlığı (2009-2011) görevlerini yürütmüştü.

2010-2014 arasında Avrupa Yatırım Bankası Başkan Yardımcısı olan Alvarez de Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı (2004-2009) görevinde bulunmuştu.

Sanıkların, cezalara itiraz edecekleri bildirildi.

- ERE davası

İspanya'da zarar etmeye başlayan şirketlerin yasal olarak işçi çıkarmasına hak tanıyan ''ERE'' adlı yönetmeliğin usulsüz kullanıldığına ilişkin iddialar üzerine Endülüs'te 2011'de soruşturma başlatılmıştı.

1978-2019 yılları arasında sosyalistlerin iktidarda olduğu Endülüs özerk yönetiminde ekonomik krizin etkisiyle KOBİ'lere destek olmak için başlatılan teşvik sürecinde birçok Endülüs şirketinin sahte ERE ilan ederek, hem işçi çıkardığı hem de özerk yönetimin fonundan destek aldığı iddia edilmişti.

Endülüs özerk yönetiminin oluşturduğu teşvik fonunun, ERE ilan eden firmalara 2011'e kadar yaptığı toplam yardımın 721 milyon avroyu bulduğu belirtiliyor.

PARTNER Vücudunuzun bu 7 noktasında ben varsa... Vücudunuzun bu 7 noktasında ben varsa...
Üniversiteli Güleda, öldürüldü (5)Üniversiteli Güleda, öldürüldü (5)
Misinaya dolanan caretta caretta'yı kurtardılarMisinaya dolanan caretta caretta'yı kurtardılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Endülüs özerk yönetimi İspanya siyasetçilere yolsuzluk cezası

En Çok Okunan Haberler

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Kılıçdaroğlu 'satıldı' dedi, Erdoğan'dan yanıt geldi

Kılıçdaroğlu 'satıldı' dedi, Erdoğan'dan yanıt geldi

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

Türkiye'den ABD'ye sert tepki!

Türkiye'den ABD'ye sert tepki!

Kamuya binlerce eleman alınacak

Kamuya binlerce eleman alınacak

Erdoğan'ın ardından Bahçeli'den EYT açıklaması

Erdoğan'ın ardından Bahçeli'den EYT açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu: 'Bay Kemal' olmak kolay değildir

Kılıçdaroğlu: 'Bay Kemal' olmak kolay değildir

Esenyurt’ta genç milli boksörün şok ölümü

Genç milli boksörün şok ölümü! Yıkıldılar

İstanbul'da korku dolu anlar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

İstanbul'da korku dolu anlar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Direksiyon başında uyudu, aydınlatma direğine çarptı

Direksiyon başında uyuyunca... O anlar kamerada

Son dakika: Ankara merkezli 19 ilde FETÖ operasyonu

19 ilde FETÖ operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.