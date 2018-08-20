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Endülüs'te bin yıllık şehir kapısına restore

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 11:09 | Son Güncelleme

İspanya'nın Granada kentinin bin yıllık kapısının restore çalışmalarına 2019 yılının ilk yarısında başlanacak - Restorasyonla kapı üzerindeki toz tabakası ve biyolojik kalıntıların temizlenmesi, yapının sağlamlaştırılması ve erişim yollarının düzenlenmesi planlanıyor

MADRİD (AA) - İspanya'nın Granada kentinde yer alan Endülüs İslam dönemi yapılarından bin yıllık Bab El Ramla (Kum Kapı) restore edilecek.

El Hamra Sarayı ve Cennet-ül Arif Bahçesi (Generalife) Kurulundan yapılan açıklamaya göre, çalışmalar 2019'un ilk yarısında başlayacak.

1800'lü yılların sonuna kadar şehrin giriş kapılarından biri olan ancak daha sonra yıkılarak El Hamra Sarayı yakınlarındaki orman içinde yeniden inşa edilen yapının restorasyonu için 95 bin avro bütçe ayrıldı.

4 ay sürmesi beklenen çalışmayla, kapı üzerindeki toz ve toprak tabakası ile biyolojik kalıntıların temizlenmesi, kaymanın veya yıkılmanın önlenmesi için yapının sağlamlaştırılması ve erişim yollarının düzenlenmesi amaçlanıyor.

- Önce yıkıldı, sonra yeniden inşa edildi

11'inci yüzyılda inşa edilen Bab El Ramla, çökmeye yüz tuttuğu ve tehlike oluşturduğu gerekçesiyle 1884'te yıkılmıştı.

İspanyolcada Puerta de Bibarrambla ve Arco de las Orejas (Kulaklar Kemeri) olarak da bilinen yapı, müze deposuna kaldırılarak kurtarılan bazı parçalarıyla 1933'te orman içinde daha küçük olarak yeniden inşa edilmişti.

İspanya topraklarındaki son İslam toprağı olan Gırnata Emirliği, 1492'de ele geçirilmiş, kısa süre devam eden hoşgörü döneminin ardından Müslümanlar ya sürgün edilmiş ya da işkencelerle din değiştirmeye zorlanmıştı.

Bu süre zarfında cami gibi bazı İslam dönemi yapıları yıkılırken; sütun, kubbe, kapı ve duvarlarına binlerce kez La Galibe İllallah (Allah'tan başka galip yoktur) ifadesinin işlendiği El Hamra Sarayı ise büyük ölçüde korunmuştu.

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