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"Endülüs'ten Anadolu'ya Sesler ve İzler" CRR'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 13:01 | Son Güncelleme

"Endülüs'ten Anadolu'ya Sesler ve İzler" CRR'de

İSTANBUL (AA) - Bağlama virtüözü Erdal Akkaya ile Madridli gitar virtüözü Jeronimo Maya, İstanbul'da müzikseverlerle bir araya gelecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, eserlerinde Flamenko geleneğinden gelen Maya ile Türkiye'nin önemli bağlama virtüözlerinden Erdal Akkaya, Endülüs ve Anadolu geleneksel müziğini 15 Ekim'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda dinleyiciyle buluşturacak.

"Endülüs'ten Anadolu'ya Sesler ve İzler" konserinde, aralarında Hacı Taşan, Muharrem Ertaş ve Neşet Ertaş'ın bulunduğu geleneksel müziğin örnekleri flamenko ile Antepasados, Zapateado ve Fandangos de Huelva gibi flamenko eserler ise bağlama ile yorumlanacak.

Ayrıca konserde, sanatçılara perküsyon ustası Keko el Basco eşlik edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Endülüs'ten Anadolu'ya Sesler ve İzler

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