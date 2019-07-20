Endüstri 4.0: Robotlar işlerimizi ele geçirecek mi

Teknolojinin gelişmesiyle giderek daha belirgin hale gelen Endüstri 4.0 ve tam otomasyon devri pek çok soruyu da beraberinde getiriyor. Türkiye Endüstri 4.0’a hazır mı? Robotlar mesleklerimizin yerini alacak mı? İstanbul Aydın Üniversitesi Endüstri 4.0 Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cem Savaş Aydın ‘tam otomasyon’ ile akıllara takılan soruları cevapladı.

Robotların giderek iş gücünün yerini alması, yapay zeka ile kendi kendine karar verebilen makinelerin doğuşu, üreten, tüketen, lojistiği sağlayan ve hatta pazarlamaya el atabilecek robotların önümüzde 20 yıl içerisinde hayatımıza girmesi mümkün. Tam otomasyon insanlığı hem korkutuyor hem de gelecek hakkında heyecanlandırıyor. Peki korkmalı mıyız? Endüstri 4.0 tam olarak nedir? Neleri değiştirecek? İstanbul Aydın Üniversitesi Endüstri 4.0 Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cem Savaş Aydın herkesin aklına takılan soruları yanıtladı.

‘Yeni çağa ayak uydurabilenler kazanacak’

Endüstri 4.0’ın açacağı yeni çağı değerlendiren Aydın, “Endüstri 4.0 makinelerin kablosuz ağ bağlantıları ve sensörler aracılığıyla imalat hattının sanal kopyasını yapan, kontrol eden ve kendi başına karar verebilen bir sisteme bağlanmasını içeren yeni bir fabrika konseptine verilen isimdir” diyerek,“Endüstri 4.0 ile imalat teknolojileri ve süreçlerinde otomasyon ve veri paylaşımına yönelik bir trendi ifade etmektedir. Endüstri 4.0 siber-fiziksel sistemler, nesnelerin interneti, bulut bilişim ve yapay zekâ gibi birçok konsepti içerisinde barındırmaktadır. Endüstri 4.0 ile kesinlikle yeni bir çağa giriyoruz bu yeni çağ eskiden insanlar tarafından yapılan birçok işin makineler tarafından yapılmasına yol açacaktır. Bu süreç belirli iş kollarının kaybına yol açsa da dördüncü sanayi devriminin trenine atlayabilen ülkelerin üretkenlikleri ve refahlarında ciddi bir artışa yol açacaktır. Endüstri 4.0 ile kesinlikle bilim kurgu filmlerinde olduğu gibi robotlar hayatımızı ele geçirmeyecek ancak işçilerin yeniden atanması olarak adlandırılan ve bazı işlerin ortadan kaybolmasıyla, bazı yeni işlerin doğmasına yol açan süreç hızlanacak ve fabrikalarda otomasyon ile enformasyon ve komünikasyon teknolojilerinin kullanımı artacaktır” şeklinde konuştu.