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"Endüstri 4.0'a Doğru Uluslararası Yapay Zeka Konferansı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 11:15 | Son Güncelleme

İskenderun Teknik Üniversitesince düzenlenen "Endüstri 4.0'a Doğru Uluslararası Yapay Zeka Konferansı", yapay zeka ve endüstri 4.0 alanında çalışan bilim insanları, öğrenciler ve iş dünyasının temsilcilerini buluşturdu - Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli: - "Dünya çapında ünlü firmalar, yapay zeka üzerine yaptıkları yatırımlar, geleceğin teknolojilerinin yapay zeka üzerinde şekilleneceğinin sinyallerini veriyor"

İskenderun Teknik Üniversitesinde (İSTE) Teknoversite vizyonuna uygun olarak "Endüstri 4.0'a Doğru Uluslararası Yapay Zeka Konferansı" düzenlendi.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi konferans salonunda düzenlenen etkinliğin sunucu asistanlığını üniversitenin insansı robotu Robiste yaptı.

İSTE Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı öğretim elemanları ile öğrencilerinin mini bir konser verildiği konferansta, üniversiteler ve iş dünyasından gelen uzman katılımcıların yapay zeka ve Endüstri 4.0 alanında yaptıkları çalışmalar yer aldı.

Konferansta konuşan İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, yapay zeka ve teknolojinin öneminin yadsınamayacağını belirtti.

Konferansın amacının, yeni teknolojilerin endüstriye entegrasyonunu sağlamak ve akademik bakış açısı ile üretimi hızlandıracak teknolojilerin geliştirilmesi için yeni platformların geliştirilmesi olduğunu belirten Dereli, "Endüstri 4.0 çağında yapay zekayı kullanarak, toplumsal ve endüstriyel problemlere nitelikli çözümler üretilmesi gerekiyor. Dünya çapında ünlü firmalar, yapay zeka üzerine yaptıkları yatırımlar, geleceğin teknolojileri yapay zeka üzerinde şekilleneceğinin sinyallerini veriyor." diye konuştu.

İSTE’nin yeni teknolojiler üretilmesine katkıda bulunmaya çalışan bir vizyona sahip olduğunu aktaran Dereli, bütün katılımcılara, konferans süresince bilgi ve deneyim paylaştıkları için teşekkürlerini iletti.

Konferansa, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Öztemel, Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Novruz Allahverdi, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adil Baykasoğlu, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yalçın İşler ve öğrenciler katıldı.

Konferans kapsamında, İletişim Yazılım Genel Müdürü Tuncer Hatunoğlu ile Bursa Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Koray Altun moderatörlüğünde, firma temsilcilerinin de katıldığı "Üretim Uygulama Yazılım Sistemleri" konulu bir çalıştay da gerçekleştirildi.

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