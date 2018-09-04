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Endüstriyel politikaların ele alındığı yaz okulu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 14:08 | Son Güncelleme

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sanayi Politikaları ve Kalkınma Merkezi ile Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) işbirliğiyle gerçekleştirilen programda, endüstriyel politikalar ele alınıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Üniversitesi Sanayi Politikaları ve Kalkınma Merkezi ile Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) işbirliğiyle düzenlenen, endüstriyel politikaların ele alındığı yaz okulu başladı.

Üniversitenin Sütlüce'deki kampüsünde başlayan yaz okuluna, akademisyenler, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

UNCTAD'den Piergiuseppe Fortunato'nun açılış konferansını gerçekleştirdiği program kapsamında, 4.0 endüstrisi, endüstriyel politikaların oluşturulması gibi konularda sunumlar da gerçekleştirilecek.

Sanayi Politikaları ve Kalkınma Merkezi'nden Prof. Dr. Murat Yülek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, endüstriyel politikaların bütün dünyada gündemde olduğunu, sanayi politikalarının tasarlanması konusunda da çok fazla çalışma yapılmadığını söyledi.

Yülek, dünyada sanayi sektörünün durumu ve kalkınmayla olan ilişkisi gibi konuları ele alacaklarını dile getirerek, "Sanayi politikalarının oluşturulmasına ışık tutmaya çalışıyoruz. Bu program ilk defa yapılıyor ama şu ana kadar aldığımız geri dönüşler çok olumlu. Bundan sonra da dünyanın çeşitli ülkelerinde bizim üniversitemizin organizasyonuyla yapmaya çalışacağız. Programın ikincisini de Afrika'da yapmayı düşünüyoruz." dedi.

Yarın sona erecek yaz okulunda, programa katılanlara sertifika verilecek.

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