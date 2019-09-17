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Endüstriyel reklam ve dijial baskı dünyası İstanbul'da buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 12:55 | Son Güncelleme

400 milyon liralık iş hacminin hedeflendiği 21. Uluslararası Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri Fuarı, 19 Eylül'de TÜYAP Beylikdüzü'nde kapılarını açacak

İSTANBUL (AA) - Tarsus Turkey tarafından düzenlenen 21. Uluslararası Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri Fuarı (SIGN İstanbul), 19 Eylül Perşembe günü açılacak.

TÜYAP Beylikdüzü'nde gerçekleştirilecek fuarda dijital baskı, tekstil baskı, sign teknolojisi, görsel iletişim, LED ve LED ekran, endüstriyel baskı, 3D baskı ve promosyon ana başlıkları altında yeni ürün, makine, malzeme, ekipman ve teknolojiler ziyaretçilerle buluşacak.

Fuara Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Almanya, Belçika, Hırvatistan ve Mısır'ın da aralarında bulunduğu 30 ülkeden 350 firma, yurt içi ve dışından 22 bin 500 iş insanının katılımı bekleniyor.

Sergilenen ürün çeşitliliği ile endüstriyel reklam ve dijital baskı sektörünün Avrasya'daki en önemli buluşma adresi olan SIGN İstanbul, bu yıl düzenlenen yan etkinliklerle hem bilgilendirecek hem de kazandıracak. Fuar kapsamında, sektöre yönelik konferansların yanı sıra katılımcı firmalar, stantlarında ağırladıkları ziyaretçilerine hediyeler verecek.

Fuarda bu yıl 400 milyon liralık iş hacmi hedefleniyor.

- Promosyon sektörü de fuarda

Pazar büyüklüğü 20 milyar lirayı bulan promosyon sektörü de SIGN İstanbul'da Promosyon Sokağı'nda yer alacak. Promosyon ve Matbaa Sanayici İş Adamları Derneği (PROMASİAD) iş birliğinde fuar alanına kurulan özel sokakta, yeni baskı teknolojileri kullanılarak üretilen inovatif ve modern promosyon malzemeleri bir arada sergilenecek.

Fuar etkinlikleri kapsamında Marketing Türkiye tarafından iki günlük konferans programı düzenlenecek. Oturumların ilki 20 Eylül'de gerçekleştirilecek. 20 Eylül'deki oturumda, sektör profesyonellerine yönelik inovatif bakış açısı kazanma ve karlılıklarını artırma yolları, 21 Eylül'deki oturumda ise orta ölçekli firmalar için büyüme ve sürdürülebilir iş fırsatları yakalama konuları ele alınacak.

Fuarın konferans ayağında ise sektörün önde gelen isimleri, işleri farklılaştırmaya ve karlılığı artırmaya yönelik tecrübelerini aktaracak.

Fuara özel etkinlikler çerçevesinde, ziyaretçilerin büyük ilgiyle takip ettiği ve geleneksel hale gelen araç kaplama etkinliği de gerçekleştirilecek.

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21'inci Uluslararası Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolo SIGN İstanbul

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