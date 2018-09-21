“Enel Aşk” sanatseverlerden tam not aldı

İSTANBUL, (DHA) - Anadolu kültürünü müzik, şiir ve dans ile buluşturan "Enel Aşk" Maltepeli sanatseverlerle buluştu.
Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahnelenen, deyiş ve yol kültüründe doğa ve aşkın önemini anlatan Enel Aşk, sanatseverleri unutulmaz bir yolculuğa çıkardı. Nesimi, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Yunus Emre, Metin Altıok, Nazım Hikmet, Ataol Behramoğlu gibi ustaların şiirleri Menderes Samancılar ve Metin Uca’nın yorumuyla buluşurken, “Feryad-ı İsyanım” Nar Tanesi”, “Başımın Belası”, “Ölem Ben” gibi türküler de Mazlum Çimen ve Ayver Vardar’ın sesinden yankılandı.
Türkülerin modern danslarla farklı bir boyuta taşındığı gecede, izleyenler de hep birlikte eşlik etti. Gecede Soma’da, Madımak ve Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybedenler de anıldı.
DOĞANIN VE AŞKIN ÖNEMİ ENEL AŞK’TA
Enel Aşk, insana, doğaya, hayata, hayvanlara, inançlara duyulan aşkı sahneye yansıtıyor. Alevi-Bektaşi düşüncesinin temel taşlarını oluşturan, deyiş ve yol kültüründe doğa ve aşkın önemi anlatılırken, Esat Korkmaz’ın metinleri, Menderes Samancılar’ın anlatımı, Metin Uca’nın günümüze köprü oluşturduğu anekdot ve şiirleriyle yer aldığı, Hülya Aksular’ın koreografisini yaptığı, Ayfer Vardar’ın türkülerle aşkı işlediği gösteri, izleyicileri farklı bir dünyaya götürüyor.
'Ülkem bu durumdayken o lüks uçağa binemem'
CHP'de istifalar bekleniyor
Ankara merkezli 16 ilde dev FETÖ operasyonu: 110 asker için gözaltı kararı
Gerilim dorukta, sular ısındı: Savaşı bize dayatılırsa...
Adana'da yakalanan çete liderinden korkunç itiraflar
AK Parti İzmir adayını buldu! 'Aziz Kocaoğlu'nu yenecek aday' olarak duyurdu
Kaza sonrası hurdaya çıkan Ferrari'yi alıp bakın ne yaptı
Yankesiciden polislere: Ben yapacağım ki siz de görevinizi yapacaksınız
DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama!
Telefon almadan mutlaka bakın! İşte dünyanın en çok satan telefon markaları
iOs 12 yükleyenler dikkat! Sizin de başınıza gelmiş olabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum