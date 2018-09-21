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“Enel Aşk” sanatseverlerden tam not aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 10:30 | Son Güncelleme

Anadolu kültürünü müzik, şiir ve dans ile buluşturan "Enel Aşk" Maltepeli sanatseverlerle buluştu.

“Enel Aşk” sanatseverlerden tam not aldı

İSTANBUL, (DHA) - Anadolu kültürünü müzik, şiir ve dans ile buluşturan "Enel Aşk" Maltepeli sanatseverlerle buluştu.

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahnelenen, deyiş ve yol kültüründe doğa ve aşkın önemini anlatan Enel Aşk, sanatseverleri unutulmaz bir yolculuğa çıkardı. Nesimi, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Yunus Emre, Metin Altıok, Nazım Hikmet, Ataol Behramoğlu gibi ustaların şiirleri Menderes Samancılar ve Metin Uca’nın yorumuyla buluşurken, “Feryad-ı İsyanım” Nar Tanesi”, “Başımın Belası”, “Ölem Ben” gibi türküler de Mazlum Çimen ve Ayver Vardar’ın sesinden yankılandı.

Türkülerin modern danslarla farklı bir boyuta taşındığı gecede, izleyenler de hep birlikte eşlik etti. Gecede Soma’da, Madımak ve Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybedenler de anıldı.

DOĞANIN VE AŞKIN ÖNEMİ ENEL AŞK’TA

Enel Aşk, insana, doğaya, hayata, hayvanlara, inançlara duyulan aşkı sahneye yansıtıyor. Alevi-Bektaşi düşüncesinin temel taşlarını oluşturan, deyiş ve yol kültüründe doğa ve aşkın önemi anlatılırken, Esat Korkmaz’ın metinleri, Menderes Samancılar’ın anlatımı, Metin Uca’nın günümüze köprü oluşturduğu anekdot ve şiirleriyle yer aldığı, Hülya Aksular’ın koreografisini yaptığı, Ayfer Vardar’ın türkülerle aşkı işlediği gösteri, izleyicileri farklı bir dünyaya götürüyor.

(FOTOĞRAFLI)

“Enel Aşk” sanatseverlerden tam not aldı“Enel Aşk” sanatseverlerden tam not aldı“Enel Aşk” sanatseverlerden tam not aldı“Enel Aşk” sanatseverlerden tam not aldı

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