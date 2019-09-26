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"Enerji altyapılarının güvenlik politikasını yeniden gözden geçirmeliyiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 10:24 | Son Güncelleme

OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo: - "Tüm durumlarda güvenilir tedarikçi olarak kalmak bizim çıkarlarımız doğrultusundadır. Bu nedenle yaşanan şok, tüm enerji altyapılarımızın güvenlik politikasını yeniden gözden geçirmemiz gerektiğini göstermektedir"

NUR SULTAN (AA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine yönelik saldırının tüm OPEC ve OPEC dışı ülkelerin enerji altyapılarının güvenlik politikasını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini ortaya koyduğunu söyledi.

Barkindo, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen 12. Kazenergy Avrasya Forumu basın toplantısında, ticari anlaşmazlıklar ve Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine saldırının petrol piyasasını etkilediğine dikkati çekti.

Suudi Arabistan'ın saldırı sonrası günlük petrol üretiminin yüzde 50'sini kaybettiğini, ancak üretimin "mucizevi şekilde" gerekli seviyeye ulaştığını kaydeden Barkindo, şöyle konuştu:

"Maalesef Suudi Arabistan'daki olay petrol alanında şok yaşattı. Altyapı güvenliği konusu güncel hale geldi. Enerji altyapısı özellikle OPEC ve OPEC dışı ülkeler dünya enerji piyasasına güvenli petrol tedarikinin sağlanmasında sorumluluk hissediyor. Tüm durumlarda güvenilir tedarikçi olarak kalmak bizim çıkarlarımız doğrultusundadır. Bu nedenle yaşanan şok tüm altyapılarımızın güvenlik politikasını yeniden gözden geçirmemiz gerektiğini göstermektedir."

Barkindo, petrol fiyatına odaklandıklarını ifade ederek, "Biz fiyat istikrarı stratejisini destekliyoruz. İstikrar olmadan bir şeyler planlamak, projeler için finansman çekmek zordur. Bu nedenle biz fiyat istikrarı hedefine odaklanıyoruz. Petrolü siyasetten ayırmak için neler yapılması gerektiği üzerinde çalışmalara devam edeceğiz." dedi.

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OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo Kazistan enerji haftası

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