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Enerji arıza ekipleri zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 15:32 | Son Güncelleme

SİVAS ve Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle enerji nakil hatlarında yaşanan arızalara, enerji timleri anında müdahale diyor.

SİVAS, (DHA)- SİVAS ve Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle enerji nakil hatlarında yaşanan arızalara, enerji timleri anında müdahale diyor.
Sivas, Tokat ve Yozgat'taki 40 ilçe ile 55 beldede elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), tüketicilerine kesintisiz enerji arzı sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. ÇEDAŞ Arıza Giderim Bakım ekiplerinden oluşan enerji timleri, Sivas ve Yozgat’ta 2 gündür etkili olan şiddetli kar yağışı ve fırtına nedeniyle yaşanan elektrik arızalarını gidermek için yoğun çaba sarf ediyor. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri ile koordineli hareket edip, kar nedeniyle yolları kapalı bölgelere ulaşmaya çalışan ekipler, çetin kış şartlarına rağmen arızaları gidermeye çalışıyor. Zaman zaman yolda kalan ekipler, kendi imkânları ile bölgelere ulaşmayı başarıyor.
KAR VE KARANLIKLA MÜCADELE
Metrelerce yükseklikteki direklere tırmanan enerji timleri, arızaları kısa sürede gideriyor. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu bölgede, kimi zaman yaya olarak arızalı enerji nakil hatlarına ulaşan ekipler, hava kararmasına rağmen mesaiye devam ediyor.
ÇEDAŞ Arıza Giderim Bakım Teknisyeni Murat Cazır, vatandaşların elektriksiz kalmaması için zorlu kış koşullarda gece-gündüz çalıştıklarını ifade ederek, özellikle dağlık ve ormanlık alanlardaki enerji nakil hatlarında yaşanan arızaların kendilerini oldukça zorladığını söyledi.

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