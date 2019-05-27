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Enerji Bakanı Dönmez, Bilecik dernekleri ile iftarda buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2019 22:46 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul’daki Bilecik dernekleri ile buluştuğu iftarda 23 Haziran seçimlerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın kazanacağına olan inancını dile getirdi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bostancı’da bir restoranda düzenlenen iftarda İstanbul’daki Bilecik dernekleri üyeleri ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul’daki Bilecik dernekleri ile buluştuğu iftarda 23 Haziran seçimlerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın kazanacağına olan inancını dile getirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bostancı’da bir restoranda düzenlenen iftarda İstanbul’daki Bilecik dernekleri üyeleri ile bir araya geldi. 16 dernek başkanı ve dernek temsilcilerinin katıldığı iftarda Ramazan ayı ve yaklaşan bayramın hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Bakan Dönmez, Türkiye’nin ve İstanbul’un AK Parti döneminde elde ettiği kazanımlar ve atılımlara dikkat çekti. Dönmez, 23 Haziran’da gerçekleşecek seçimleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın kazanacağına olan inancını dile getirdi.

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