Enerji Bakanı Dönmez: Dağıtım bedeli, sayaç okuma bedeli değildir (2)

'KABUL EDELİM; DAĞITIM BEDELİNİ ANLATAMADIK'

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Afyonkarahisar'da düzenlenen ELDER 12'nci Sektör Toplantısı'nda katılımcılara hitap etti. Yılmaz, "Kamu-özel sektör iş birliğinde üzerinde konuşmamız gereken, eskilerin tabiriyle dirsek çürütmemiz gereken çok konu var. En önemlilerinden biri de tüketiciyle iletişim. Ne yazık ki bu alanda sektörümüz henüz istediğimiz yere, 'olması gereken' noktaya ulaşamadı. Kusura bakmayın; iğneyi kendimize, çuvaldızı da siz sektör temsilcilerine batıracağım. Sektör olarak dağıtım bedelinin ne olduğunu, daha doğrusu ne olmadığını dahi tüketicilere yeterince anlatamadık. Haliyle esnafından sanatçısına, köylüsünden akademisyenine her sosyal gruptan bu konuda eleştiriler alıyoruz. Ve net söyleyeyim, sonuna kadar da haklılar. Sektör olarak dağıtım bedelinde karda kışta elektrik kesilmesin diye sahada emek veren işçinin maaşının olduğunu ne kadar anlatabildik? Daha kaliteli elektrik hizmeti sunmak için eskiyen şebekelerin yenilenmesine yönelik yatırımların da bu bedelin içinde olduğunu ne kadar vurguladık? Kabul edelim; Dağıtım bedelinin sayaç okuma bedeli olmadığını veya fatura hizmeti sunma bedeli olmadığını bile anlatamadık" dedi.