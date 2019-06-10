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Enerji Bakanı Dönmez: “Doğu Akdeniz’de faaliyetlerimiz hiçbir aksamaya mahal vermeden devam ediyor”

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 20:40 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Rum tarafından yapılan açıklamalar ve gemimizde çalışan personelimize karşı çıkarıldığı iddia edilen tutuklama tehdidi karşısında faaliyetlerimiz hiçbir aksamaya mahal vermeden devam etmektedir” dedi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaptığı açıklamada, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Türkiye’nin Akdeniz’de uluslararası hukuka uygun sondaj faaliyetlerine karşı giriştiği hiçbir hukuki mesnedi olmayan tutum ve davranışları maalesef devam etmektedir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Rum tarafından yapılan açıklamalar ve gemimizde çalışan personelimize karşı çıkarıldığı iddia edilen tutuklama tehdidi karşısında faaliyetlerimiz hiçbir aksamaya mahal vermeden devam etmektedir” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaptığı açıklamada, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Türkiye’nin Akdeniz’de uluslararası hukuka uygun sondaj faaliyetlerine karşı giriştiği hiçbir hukuki mesnedi olmayan tutum ve davranışları maalesef devam etmektedir. Rum tarafından yapılan açıklamalar ve gemimizde çalışan personelimize karşı çıkarıldığı iddia edilen tutuklama tehdidi karşısında faaliyetlerimiz hiçbir aksamaya mahal vermeden devam etmektedir” dedi.
“Türkiye hiçbir tehdide boyun eğmemiştir ve bundan sonra da eğmeyecektir” diyen Dönmez, “Türkiye’nin uluslararası egemenliğini yok sayacak girişimlerin önlenmesi için ilgili Bakanlıklarla beraber hukuki ve siyasi tedbirleri alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıslı Türklerin haklarının gasp edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Kıbrıs’ın ve Akdeniz’in zenginliklerinin hakkaniyet ilkesi içerisinde adil şekilde bölüşülerek bölgesel barışın sağlanması için gayretlerimizi sürdüreceğiz.Ruhsat sahalarımız üzerindeki meşru haklarımızdan taviz vermeden bölgedeki kapsamlı ve uzun soluklu arama ve sondaj faaliyetlerimiz planlandığı çerçevede devam edecektir. Yavuz Sondaj Gemisi de hazırlık çalışmaları tamamlanınca bölgedeki operasyonlarına başlayacaktır” ifadelerini kullandı.

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