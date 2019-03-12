Enerji Bakanı Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’de geçmişte hayal olan birçok şeyin gerçeğe dönüştüğünü, sağlık ve yerli-milli silah sistemlerini örnek vererek anlattı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere bölgeye geldi. Afşin-Elbistan B Termik Santrali’ndeki brfing sonrasında Elbistan’a gelen Bakan Dönmez, AK Parti seçim irtibat bürosu önünde bekleyen vatandaşlara hitap etti. Programda ilk olarak Cumhur İttifakı Elbistan Belediye Başkan adayı Mehmet Gürbüz ve Cumhur İttifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hayrettin Güngör, seçim otobüsünün üzerinden vatandaşları ve partilileri selamladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in konuşmasındaki ilk gündem maddesi, doğalgaz ve petrol aramaları oldu.

Bakan Dönmez, “Güçlü Türkiye için bağımsız enerjiye sahip olmamız lazım. Petrol ve doğalgaz kaynakları açısından ülkemiz maalesef çok büyük zenginliklere sahip değil. Ama bugüne kadar yeteri kadar aramadıkları için bulamadılar. Şimdi biz aramalarımızı araştırmalarımızı artırdık. Hem karada hem de denizde. Bir gemimiz vardı Antalya açıklarında sondaj yapıyordu doğalgaz için. O sondajına devam ediyor. Kısa süre içerisinde netice alacağız. Var mı yok mu henüz daha belli değil. İnşallah buluruz. Ama bazıları bize diyor ki niye arıyorsunuz?” dedi.

Türkiye’nin doğalgaz ulaşımında Avrupa’nın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu belirten Bakan Dönmez, "Dün birçok şey hayaldi. Hamdolsun bugün gerçekleşti. Neler hayal değildi ki. Doğalgaz. Sadece beş büyükşehirde 50 ilçede doğalgaz vardı. 2000’lerin başında. Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi. ‘Batıda ne varsa doğuda da o olacak dedi.’ Bu direktif doğrultusunda gece gündüz çalışarak 81 ilin tamamına doğalgazı götürdük hamdolsun. Maraş da kullanıyor, Elbistan da kullanıyor, Afşin de kullanıyor. Şimdi iki ilçemize daha götüreceğiz. Birisi Göksun, diğeri de Çağlayancerit. Onlara da inşallah bu yıl en geç önümüzdeki yıl doğalgaz götürecek planlamalarımızı yaptık. Onlar da doğalgaz konforu ile buluşmuş olacak. Şu anda doğalgaz kullanan nüfus sayısı ülkemizde 50 milyona ulaştı. 7-8 milyon da kapısına götürdüğümüz halde kullanmayan vatandaşımız var. Onlarda inşallah kısa süre içerisinde doğalgaz ile tanışmış olacaklar. Bu kadar büyük bir ülkenin, bu kadar büyükşehir, ilçe, il merkezlerine doğalgaz götüren dünyada ülke sayısı çok az. Avrupa ile kıyasladık. Bu kadar büyüklükte, bu kadar doğalgaz yaygınlığı olan ülke sayısı bir elin birkaç parmağını geçmiyor. Biz sizleri seviyoruz. Sizi sevdiğimiz için de her türlü yeni hizmetleri ayağınıza getirmeye kararlıyız. Bundan sonra inşallah bunlar devam edecek” şeklinde konuştu.

İnsanların, ömürlerini hastane kuyruklarında geçirdiğini anlatan Bakan Dönmez, “Daha önce biliyorsunuz hastanelerimizde kuyrukta ömrümüz geçiyordu. Benim yaşımda olanlar daha iyi hatırlayacak. Şimdi randevu ile gidiyorsunuz doktor kapıda karşılıyor. Reçete veriyorlardı eskiden. O reçeteyi ilaç alabilmek için birkaç gün de onun kuyruğunda bekliyordunuz. Şimdi eczaneye gittiğinizde adınızı, soyadınızı. TC numaranızı söylediğinizde eczacı ilaçlarınızı veriyor. Tahlil tetkik istiyorlardı onun içinde yine günlerce aylarca bekliyordunuz. Şimdi o sıralar da kalktı. İşsizlik ücreti diye bir kavram yoktu ülkede. İşsiz kalan kardeşlerimize devletimiz belli bir süre ne yapıyor işsizlik maaşı veriyor. Daha önce Türk silahlı kuvvetleri uçağının lastiğini bile alamazken, bugün kendi topumuzu, tankımızı, tüfeğimizi, helikopterimizi, gemimizi insansız hava araçlarımızı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, daha sonra Cumhur İttifakı adayları ve parti temsilcileri ile otobüsün üzerinden halkı selamladı.



