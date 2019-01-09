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Enerji Bakanı Dönmez: Dün doğalgaz tüketiminde tüm zamanların rekoru kırıldı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 19:50 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twıter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de dün 245 milyon metreküpü aşan doğalgaz tüketilerek tüm zamanların rekorunun kırıldığını ve talebin kesintisiz karşılandığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twıter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de dün 245 milyon metreküpü aşan doğalgaz tüketilerek tüm zamanların rekorunun kırıldığını ve talebin kesintisiz karşılandığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in doğalgaz tüketimine ilişkin paylaşımı şu şekilde: "Son yılların en soğuk kış aylarını yaşıyoruz. Bu durum doğalgaza olan talebin de rekor seviyede artışına neden oldu. 8 Ocak günü tüm zamanların rekorunu kırarak ülke çapında 245 milyon metreküpü aşan doğalgaz tüketimi gerçekleşti. Doğalgaz arz güvenliğimizi sağlamaya yönelik aldığımız önlemler sayesinde bu rekor artışı hiçbir kesinti ya da kısıntıya gitmeden karşıladık. Doğalgaz arz güvenliğimizi sağlamak için LNG, FSRU ve depolama projeleriyle sisteme günlük gaz akışının 310 milyon metreküpe çıkardık.

TOPLAMDA 15 MİLYON ABONEYLE YAKLAŞIK 60 MİLYON VATANDAŞIMIZ DOĞALGAZ KULLANIM KONFORUNA ERİŞTİ
Şu an pik zamanlarda dahil olmak üzere günlük tüketimi çok rahat karşılayabilecek gelişmiş altyapıya sahibiz. Kısa vadede hedefimiz olan günlük gaz akışını 400 milyon metreküpe çıkaracak çalışmalarımıza da aralıksız devam ediyoruz. Atacağımız bu adımlarla Türkiye sadece kendi gaz ihtiyacını karşılamayacak aynı zamanda kaynak zengini bir ülke olmamasına rağmen bu yatırımlarla birlikte gaz ihraç eden bir ülke konumuna gelecek. 2018'in sonunda Hakkari ile beraber 81 ilde 504 yerleşim yerine doğal gaz arzı sağladık. Toplamda 15 milyon aboneyle yaklaşık 60 milyon vatandaşımız doğalgaz kullanım konforuna erişti."

ANKARA (DHA)

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