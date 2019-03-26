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Enerji Bakanı Dönmez: “Karadeniz’de de petrol ve doğalgaz aramalarımızı yoğunlaştıracağız”

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2019 20:27 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Akdeniz’deki programı tamamladıktan sonra Karadeniz’de de petrol ve doğalgaz aramalarımızı yoğunlaştıracağız.

Enerji Bakanı Dönmez: “Karadeniz’de de petrol ve doğalgaz aramalarımızı yoğunlaştıracağız”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Akdeniz’deki programı tamamladıktan sonra Karadeniz’de de petrol ve doğalgaz aramalarımızı yoğunlaştıracağız. Ülkemiz maden çeşitliliği açısında zengin bir ülke ama bazı ham maddeyi hala yurtdışından alıyoruz. Bunları da azaltmak için aramalarımızı yoğunlaştırırdık” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Giresun’un Tirebolu ilçesinde katıldığı programda yaptığı konuşmada, Fatih Gemisi ile Akdeniz’de 3 bin metre derinlikte sondaj yaptıklarını kaydetti. Dönmez, dünyada aynı emsalde 16 geminin olduğunu belirterek Türkiye’ye de ikincisini alındığını ve adının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Yavuz’ koyulduğunu hatırlattı. Bakan Dönmez, “Geçtiğimiz günlerde bir muhalif milletvekilimiz bana yazılı soru önergesi sormuş, ’Akdeniz’de niye doğalgaz, petrol arıyorsunuz bu kadar harcama yapılır mı?’ Söylediği rakamlar da uçuk, kaçık, birilerinden yalan dolan haberlerle herhalde kendisini bilgilendirmişler. Sonra bir hafta sonra bu haber bir yerde manşet oldu, Yunanistan gazetelerinde manşet oldu, onlar sevinmiş ki manşet atmışlar. Ben üzüldüm şahsen, bir Türkiye milletvekilinin bu söyleminin Yunanistan’da manşete çekilmesine üzüldüm, kendisi üzüldü mü bilmem ama şunu açık yüreklilikle ifade ediyorum bizim kimseden korkumuz yok, yedi düvel de gelse, engel olmaya çalışsa biz Akdeniz’de kendi ekonomik sahamızda hidrokarbon, yani petrol ve doğalgaz kaynaklarını arama konusunda kararlılığımızı ifade ettik. Sadece kendimizin değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan soydaşlarımızın da hakkını sonuna arayacağımızı ifade ettik” ifadelerini kullandı.
Akdeniz’den sonra Karadeniz’de de petrol arama çalışmaları yapılacağını kaydeden Dönmez, “İnşallah Akdeniz’deki programı tamamladıktan sonra benzer şekilde Karadeniz’de de petrol ve doğalgaz aramalarımızı yoğunlaştıracağız. Bir diğer çalışmalarımız da özellikle maden sahalarında devam ediyor. Ülkemiz maden çeşitliliği açısında zengin bir ülke ama bazı ham maddeyi hala yurtdışından alıyoruz. Bunları da azaltmak için aramalarımızı yoğunlaştırırdık” şeklinde konuştu.
"Ülkenin yüzde 85’inin de filmini çektik" diyen Bakan Dönmez, şöyle devam etti:
"Türkiye’nin üstünde iki tane uçağımız var son derece teknolojik donanıma haiz, bu uçakla havadan yerin altının filmini çekiyoruz. Daha önce klasik sondaj yöntemiyle yaptığımız araştırmaları şimdi hız kazanmak için, mesaimizi daha verimli kullanabilmek için bu teknolojiyi getirdik, ülkenin yüzde 85’inin de filmini çektik, ne var ne yok önce ona bakacağız, ondan sonra sondaj yapacağız."

Enerji Bakanı Dönmez: “Karadeniz’de de petrol ve doğalgaz aramalarımızı yoğunlaştıracağız”

Enerji Bakanı Dönmez: “Karadeniz’de de petrol ve doğalgaz aramalarımızı yoğunlaştıracağız”

Enerji Bakanı Dönmez: “Karadeniz’de de petrol ve doğalgaz aramalarımızı yoğunlaştıracağız”

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