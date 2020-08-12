Enerji Bakanı Dönmez: Sismik kablo Akdeniz'e indi

Dönmez "Sismik kablo Akdeniz'e indi" dedi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ile Yunanistan arasında kriz yaratan Oruç Reis gemisiyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Dönmez geminin görüntülerini paylaşarak "Adım adım Akdeniz. Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos'a kadar toplam 1750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer (sismik kablo) Akdeniz'e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun" dedi.

Türkiye'nin sismik araştırma ve sondaj gemisi Oruç Reis için Doğu Akdeniz'de Navtex ilan etmesi Atina ile Ankara arasında tansiyonu yeniden yükseltmişti. Yunanistan, dün Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi'nin acilen toplanmasını istemişti.

Yunanistan'ın acil toplantı talebine tepki gösteren Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunanistan her zamanki gibi haksız, hukuksuz, saldırgan politikalarına destek için Avrupa Birliği’ni toplantıya çağırmış. AB, Yunanistan’ın tüm Avrupa'yı Yunan tiyatrosuna çevirmesine izin vermemelidir" demişti.

DW / EC, BW

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