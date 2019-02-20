HABER

Enerji Bakanı Fatih Dönmez Azerbaycan’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2019 12:56 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 5.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.
Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 5. Bakanlar Toplantısı’na katılmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını Cumhurbaşkanı’na ileten Bakan Dönmez, Türkiye’nin başından beri Güney Gaz Koridoru projesi konusunda Azerbaycan’ın yanında olduğunu söyledi.
Güney Gaz Koridoru projesinin uygulanmasına başarıyla devam edildiğini vurgulayan Dönmez, TANAP projesinin ve STAR Petrol Rafinerisi’nin açılışını hatırlatarak, söz konusu projelerin gelecekte de devam edeceğinden emin olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la imzalanan TANAP projesi ile bu projenin temelini attıklarını vurgulayan Aliyev, bu projenin tarihi önemini kaydetti. Aliyev, bu projenin Türkiye ile birlikte kısa bir zamanda tamamlanmasının büyük bir başarı olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, enerji alanı da dahil olmak üzere tüm alanlarda Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin çok iyi sonuç verdiğini belirterek, yeni hat üzerinden Türkiye’ye 1 milyar metreküpten fazla gaz taşındığını belirtti.
STAR petrol rafinerisinin başlatılmasının önemini vurgulayan Aliyev, Güney Gaz Koridoru projesinin tamamlanmasıyla ilgili çalışmaların başarıyla sürdürüldüğünü söyledi.

Bu otelde dokunduğunuz her şey satılıkBu otelde dokunduğunuz her şey satılık
Yılda sadece 3 kez yapılıyor! Duyan tabağını alıp koşuyor Yılda sadece 3 kez yapılıyor! Duyan tabağını alıp koşuyor

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Binada bir tek o kaldı! İlk sözleri pes dedirtti!

Binada bir tek o kaldı! İlk sözleri pes dedirtti!

Bomba iddia: Dizide de gerçek hayatta da hamile!

Bomba iddia: Dizide de gerçek hayatta da hamile!

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

İstanbul'a kar geliyor! Tarih verdi

İstanbul'a kar geliyor! Tarih verdi

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Diğer Haberler
Deniz Baykal'ın taburcu olacağı tarih belli oldu

Deniz Baykal'ın tedavisinde yeni gelişme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye 4 milyonun üzerinde göçmene ev sahipliği yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma

Binali Yıldırım, görevi Celal Adan'a devretti

Binali Yıldırım, görevi Celal Adan'a devretti

İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur

İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi

Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak? İşte AK Parti'de öne çıkan isim

Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.