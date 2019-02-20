Enerji Bakanı Fatih Dönmez Azerbaycan’da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 5. Bakanlar Toplantısı’na katılmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını Cumhurbaşkanı’na ileten Bakan Dönmez, Türkiye’nin başından beri Güney Gaz Koridoru projesi konusunda Azerbaycan’ın yanında olduğunu söyledi.

Güney Gaz Koridoru projesinin uygulanmasına başarıyla devam edildiğini vurgulayan Dönmez, TANAP projesinin ve STAR Petrol Rafinerisi’nin açılışını hatırlatarak, söz konusu projelerin gelecekte de devam edeceğinden emin olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la imzalanan TANAP projesi ile bu projenin temelini attıklarını vurgulayan Aliyev, bu projenin tarihi önemini kaydetti. Aliyev, bu projenin Türkiye ile birlikte kısa bir zamanda tamamlanmasının büyük bir başarı olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, enerji alanı da dahil olmak üzere tüm alanlarda Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin çok iyi sonuç verdiğini belirterek, yeni hat üzerinden Türkiye’ye 1 milyar metreküpten fazla gaz taşındığını belirtti.

STAR petrol rafinerisinin başlatılmasının önemini vurgulayan Aliyev, Güney Gaz Koridoru projesinin tamamlanmasıyla ilgili çalışmaların başarıyla sürdürüldüğünü söyledi.

