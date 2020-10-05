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Enerji Bakanlığı: Yavuz'u hazırlık için çektik

05.10.2020 18:38 | Son Güncelleme

Enerji Bakanlığı, Yavuz Sondaj Gemisi'nin geri çekilmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, geminin bir sonraki göreve hazırlık için Taşucu Limanı'na döndüğünü açıkladı.

Enerji Bakanlığı: Yavuz'u hazırlık için çektik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Twitter hesabından Yavuz Sondaj Gemisi'nin geri çekilmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, geminin 24 Nisan'da Selçuklu-1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı'na döndüğü belirtildi.

Bakanlık, Liman'daki hazırlık faaliyetlerinin ardından geminin yeni bir lokasyonda sondaj faaliyetine devam edeceğini de vurguladı.

Geminin Silifke Taşucu Limanı'na çekildiği deniz trafiğini takip eden marinetraffic.com sitesi üzerinde tespit edilmişti. Geminin geri çekildiği haberlerinin basına yansımasının ardından Kıbrıs Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği'nden açıklama geldi.

Kıbrıs Cumhuriyeti hükümet sözcüsü Kiriakos Kusios, Yavuz'un konumunu değiştirip Türk karasularına hareket etmesini "sevindirici bir gelişme" diye nitelendirmiş, ancak bunun bir ilk adım olduğunu, "Barbaros" adlı Türk gemisinin sismik araştırma faaliyetlerine hâlâ devam ettiğini belirtmişti.

AB Sözcüsü de Yavuz'un çekilmesini yapıcı bir mesaj olarak değerlendirerek bu adımların devamının gelmesini umduklarını söyledi.

Türkiye, Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren sismik araştırma gemisi Oruç Reis'i de 13 Eylül'de Antalya Limanı açıklarına çekmişti.

Stoltenberg'in Ankara ziyaretinde Doğu Akdeniz de konuşuldu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in bugün Ankara'da gerçekleştirdiği temaslarda da Doğu Akdeniz krizi ele alındı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Stoltenberg'le düzenlediği basın toplantısında NATO düzeyinde Yunanistan ve Türkiye arasındaki Doğu Akdeniz görüşmelerine dikkak çekerek "Biz başından beri NATO'nun bu isteğine olumlu baktık, tüm toplantılara katıldık. Başlangıçta Yunanistan'ın olumsuz tutumları oldu ama şimdi Yunanistan'ın da bu toplantılara katıldığını duyuyoruz. Bundan da memnuniyet duyuyoruz" dedi.

NATO geçen hafta Türk ve Yunan askeri teknik heyetler arasında üç haftadır sürdürülen görüşmeler sonucunda, askeri gerilimi yatıştırmaya yönelik bir güvenlik mekanizması üzerinde anlaşıldığını açıklamıştı.

DW/HS,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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