Enerji Bakanlığı: Yavuz'u hazırlık için çektik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Twitter hesabından Yavuz Sondaj Gemisi'nin geri çekilmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, geminin 24 Nisan'da Selçuklu-1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı'na döndüğü belirtildi.

Bakanlık, Liman'daki hazırlık faaliyetlerinin ardından geminin yeni bir lokasyonda sondaj faaliyetine devam edeceğini de vurguladı.

Geminin Silifke Taşucu Limanı'na çekildiği deniz trafiğini takip eden marinetraffic.com sitesi üzerinde tespit edilmişti. Geminin geri çekildiği haberlerinin basına yansımasının ardından Kıbrıs Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği'nden açıklama geldi.

Kıbrıs Cumhuriyeti hükümet sözcüsü Kiriakos Kusios, Yavuz'un konumunu değiştirip Türk karasularına hareket etmesini "sevindirici bir gelişme" diye nitelendirmiş, ancak bunun bir ilk adım olduğunu, "Barbaros" adlı Türk gemisinin sismik araştırma faaliyetlerine hâlâ devam ettiğini belirtmişti.

AB Sözcüsü de Yavuz'un çekilmesini yapıcı bir mesaj olarak değerlendirerek bu adımların devamının gelmesini umduklarını söyledi.