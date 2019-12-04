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Enerji girişimcileri Ar-Ge çalıştayında buluşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 17:20 | Son Güncelleme

Ankara’da gerçekleştirilecek ‘4.

Ankara’da gerçekleştirilecek ‘4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı’na katılım için 9 Aralık Pazartesi gününe kadar başvuru yapılabilecek.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) koordinatörlüğünde Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) tarafından düzenlenen “4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı”, 18-19 Aralık tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek. Çalıştaya kaydolmak için başvurular www.elderargecalistayi.info adresinden yapılabilecek ve katılım ücretsiz olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz’ın ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen’in ve Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan’ın açılış konuşmalarını gerçekleştireceği çalıştay, Türkiye’deki üniversiteleri, teknokentleri ve Ar-Ge şirketlerini elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleriyle buluşturacak.
Çalıştayın ilk günü, EPDK Ar-Ge Başarı Ödül töreniyle başlayacak. Törende Ar-Ge alanında başarılı çalışmalara imza atmış elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri ödüllendirilecek. Düzenlenecek panellerde Türkiye’nin enerjideki Ar-Ge vizyonu tartışılırken, gerçekleşen Ar-Ge projelerinin uygulama dönüşleri de değerlendirilecek. Katılımcılar, “Eurogia 2020 Vizyonu ve Fonları” hakkında bilgilendirilecekken, “İdeal Ar-Ge Merkezi nasıl olmalı?” sorusunun yanıtı da çalıştayda aranacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Ar-Ge Yaklaşım Belgesi değerlendirmeye açılacak
Çalıştayın ikinci gününde, ELDER’in Horizon 2020 kapsamında ortağı olduğu PeakApp projesine ilişkin sunum gerçekleştirilerek, projenin uygulama örnekleri ve kullanıcı deneyimleri paylaşılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının enerji alanında sektör paydaşları ve kamunun araştırma ve geliştirme faaliyetlerini daha etkin koordine etmeye yönelik hazırladığı Ar-Ge Yaklaşım Belgesi, görüşe sunularak katılımcıların değerlendirmesine açılacak.

EPDK&ELDER Utility Day’de sahne girişimcilerin
“EPDK&ELDER Utility Day” girişimcilik etkinliği düzenlenerek başarılı fikirler ödüllendirilecek. Yarışmada ilk 3’e seçilen girişimcilerden birinciye 150 bin TL, ikinciye 100 bin TL ve üçüncüye 50 bin TL olmak üzere toplam 300 bin TL ödül verilecek. Etkinlikte izleyici olarak yer alan potansiyel girişimciler ve yatırımcılar da yenilikçi fikir ve iş modellerinden haberdar olma ve yükselen girişimler ile tanışma fırsatı elde edebilecekler.
4’üncü Enerjide Ar-Ge Çalıştayı’na katılım için son başvuru tarihi, 9 Aralık Pazartesi olarak belirlendi. Çalıştaya ilişkin kayıt ve program bilgileri ile başvurular, www.elderargecalistayi.info adresinden yapılabilecek. Katılım ve başvurular ücretsiz olacak.

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