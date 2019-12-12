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Enerji kimlik belgeniz yoksa işiniz zor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 11:48 | Son Güncelleme

Bozüyük’teki bir mühendislik firması yetkili Yakup Yüce; 1 Ocak 2011 yılı öncesi yapı ruhsatı olan fakat yapı denetimine tabi olmayan binalarda, enerji kimlik belgesi 31 Aralık 2019 yılına kadar alınması zorunlu kılındığı belirterek, "Aksi takdirde belgesi olmayanlar 1 Ocak 2020 yılı itibariyle konut veya dükkân alım satımı yapamayacak" dedi.Yakup Yüce, yaptığı açıklamada, 5627 sayılı “Enerji verimliliği kanunu” uyarınca, 5 Aralık 2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan binalarda enerji performansı yönetmeliğinde 50 metrekare üzerindeki mevcut ve yeni binalar enerji kimlik belgesi almak zorundadır denilmekte olduğunu hatırlattı.

Enerji kimlik belgeniz yoksa işiniz zor

Bozüyük’teki bir mühendislik firması yetkili Yakup Yüce; 1 Ocak 2011 yılı öncesi yapı ruhsatı olan fakat yapı denetimine tabi olmayan binalarda, enerji kimlik belgesi 31 Aralık 2019 yılına kadar alınması zorunlu kılındığı belirterek, "Aksi takdirde belgesi olmayanlar 1 Ocak 2020 yılı itibariyle konut veya dükkân alım satımı yapamayacak" dedi.
Yakup Yüce, yaptığı açıklamada, 5627 sayılı “Enerji verimliliği kanunu” uyarınca, 5 Aralık 2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan binalarda enerji performansı yönetmeliğinde 50 metrekare üzerindeki mevcut ve yeni binalar enerji kimlik belgesi almak zorundadır denilmekte olduğunu hatırlattı. Yüce, "1 Ocak 2011 öncesinde yapı ruhsatı almış yani yapı denetime tabi olmayan binalarda, 31 Aralık 2019’a kadar Enerji Kimlik Belgesi alınması zorunludur. 1 Ocak 2020 itibariyle enerji kimlik belgesi alınmamış ise daire, dükkân her tipte bina için alım satım yapılmayacaktır. Söz konusu belge, konutlara ya da dairelere değil binalara veriliyor” dedi.
Kentteki tek firma
Bilecik ve Kütahya illerinde bu belgeyi tek firma olarak kendilerinin verdiğini belirten Yakup Yüce; “Binalarında belgesi olamayan vatandaşlarımızın ileriki yıllarda alım satım konusunda zor durumda kalmamaları için en kısa sürede Bilecik’te bulunan firmamıza gelerek belgelerini çıkartabilirler” ifadelerine yer verdi.

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