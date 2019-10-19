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Enerji kimlik belgesi başvurusunda son gün 1 ocak 2020

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 10:46 | Son Güncelleme

Binalar için gerekli olan Enerji Kimlik Belgeleri için son tarih 1 Ocak 2020.

Enerji kimlik belgesi başvurusunda son gün 1 ocak 2020

Binalar için gerekli olan Enerji Kimlik Belgeleri için son tarih 1 Ocak 2020. Çankaya Belediyesi vatandaşın işini kolaylaştırmak için Hoş Geldiniz Masasında da hizmet vermeye başladı.
Binalar için gerekli olan Enerji Kimlik Belgeleri için son tarih 1 Ocak 2020. Çankaya Belediyesi vatandaşın işini kolaylaştırmak için Hoş Geldiniz Masasında da hizmet vermeye başladı. Belgeyi alabilmek için başvuru öncesi belediyeden alınması gereken mimari proje ve ruhsat evraklarını Hoş Geldiniz Masası vatandaşlara en kısa sürede veriyor.
Kanun ve yönetmeliklerle belirlenen Enerji Kimlik Belgesiyle binaların enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimiyle ilgili bilgiler belirlenecek. Enerji israfını önüne geçmek amacıyla yapılan bu çalışmalar sonrası alınacak belgelerin geçerlilik süresi 10 yıl olacak.
Resmi olarak yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketleri tarafından verilen bu belgeler A’dan G’ye kadar tasnif edildi. 2011’den önce yapılan binalar için herhangi bir sınıf belgenin alınması yetiyor ancak 2011’den sonra inşa edilen binaların enerji kimlik belgelerinin en az C kategorisinde olması gerekiyor.

Enerji kimlik belgesi başvurusunda son gün 1 ocak 2020

Enerji kimlik belgesi başvurusunda son gün 1 ocak 2020

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