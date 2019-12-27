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  4. Enerji kimlik belgesi olmayan konutlar için son günler yaklaşıyor

Enerji kimlik belgesi olmayan konutlar için son günler yaklaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 09:58 | Son Güncelleme

2007 yılında 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile iş yerleri ve daireler için gerekli olan enerji kimlik belgesi konusunda bilgiler veren Elektrik Elektronik Mühendisi ve AVA Mühendislik Kurucusu Vahap Ayzet, “Enerji kimlik belgesi olmayan ev ve iş yerlerinin satış kiralama işlemleri yapılamayacak” dedi.Belgenin yetkili mühendisler ve kuruluşlardan alınması gerektiğini söyleyen Ayzet, “2007 yılında çıkartılan bir kanunla enerji kimlik belgesi zorunlu hale geldi ve 2011 yılında uygulanmaya başlandı.

Enerji kimlik belgesi olmayan konutlar için son günler yaklaşıyor

2007 yılında 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile iş yerleri ve daireler için gerekli olan enerji kimlik belgesi konusunda bilgiler veren Elektrik Elektronik Mühendisi ve AVA Mühendislik Kurucusu Vahap Ayzet, “Enerji kimlik belgesi olmayan ev ve iş yerlerinin satış kiralama işlemleri yapılamayacak” dedi.
Belgenin yetkili mühendisler ve kuruluşlardan alınması gerektiğini söyleyen Ayzet, “2007 yılında çıkartılan bir kanunla enerji kimlik belgesi zorunlu hale geldi ve 2011 yılında uygulanmaya başlandı. 2011 yılından beri yapılan yeni binalar zaten hali hazırda, ruhsat aşamasında bu belgeyi alıyorlar ama 2011’den önce yapılan mevcut binaların bu belgeyi almaları için 2020’ye kadar bakanlık süre tanıdı. 1 Ocak itibariyle de bu sürenin sonuna gelmiş olacağız ve tapu dairelerinde dükkan, daire gibi alımlarda bu belge istenecek. Enerji kimlik belgesi olmayan binalarda satım ve kiralama işlemleri yapılamayacak. Doğalgaz, su, elektrik gibi işlemlerin yapılamayacağı da bakanlık tarafından verilen bilgiler arasında. Bu belgeyi verebilmek için de bakanlık tarafından yetkilendirilmiş mühendisler veya enerji verimlilik şirketleri tarafından vatandaşlarımız alabilirler. İstediğimiz belgeler de ilk başta bağlı oldukları belediyelerden binalarının projelerini istiyoruz ve bununla beraber, bizim gibi yetkili kuruluş ve mühendislere giderek bu belgeyi temin edebilirler” dedi.
Ayzet, bu belgeyle vatandaşların alacakları ve ya kiralayacakları yerlerin enerji sarfiyatı konusunda bilgi edineceklerini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:
“Bu belgenin asıl amacı aslında enerji verimliliği yani şöyle, bir buzdolabı veya elektronik bir şey alırken sınıfları var. Bunlar, o cihazın ne kadar elektrik sarfiyatının olacağı hakkında bizlere bilgi verir. Aynı şekilde binalarda olacak enerji kimlik belgesiyle vatandaşlar alım ve kiralama yaparken bu belgede bulunan sınıflara bakarak, o dairenin enerji sarfiyatının ne kadar olacağını, ne kadar fatura gelebileceğini bu belgeye bakarak anlayabilecekler. Bunun asıl amacı da, biliyorsunuz biz enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Örneğin doğalgazın büyük bir kısmını Rusya’dan satın alıyoruz ve burada binanın enerji verimi ne kadar yüksek olursa elimizde olan enerjiyi o kadar verimli kullanacağız, dolayısıyla da faturamız o kadar düşecek. Burada hem paramız ülkede kalacak hem de bireysel olarak kar etmiş olacağız”
Vatandaşların bilgisi olmadığı için kurumlarda bir yığılma yaşanmaması için acele edilmesi gerektiğini söyleyen Vahap Ayzet, “1 Ocak’tan sonra tapu dairelerinde ve kiralama işlemlerinde bu belge zorunlu olarak isteneceği için, Kayseri’de merkezde sadece ortalama günlük 300 daire alım satım işlemi olduğu bilgisini aldık biz. Yani düşünün ki bugün bir daire alacaksınız ve anlaştınız, tapuya gittiniz ve baktınız ki enerji kimlik belgesi yok. Bu hemen çıkan bir belge değil ve bir mühendis bunu birkaç günde anca hazırlayabilir. Bunun için vatandaşlarımız bir an önce gerekli belgeleri belediyeden alıp, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluşlardan edinmeliler” dedi.

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