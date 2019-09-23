HABER

Enerji nakil hattı çeken işçiler kablo makarasının kopması sonucu uçuruma düştü: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 11:26 | Son Güncelleme

Artvin’in Arhavi ilçesinde enerji nakil hattı çeken iki işçi kablo makaralarının kopması sonucu 300 metrelik uçuruma düşerek hayatlarını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Arhavi’nin Arılı Köyünde hidroelektrik santralı enerji nakil hattı çekim işinde çalışan Recep Kılıç (39) ve Orhan İnal (40) kablo makarasının kopması sonucu yaklaşık 300 metrelik uçuruma düştü.Olayın İlçe Jandarma komutanlığına bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Servis, Jandarma ve AKUT ekipleri sevk edildi.

Enerji nakil hattı çeken işçiler kablo makarasının kopması sonucu uçuruma düştü: 2 ölü

Artvin’in Arhavi ilçesinde enerji nakil hattı çeken iki işçi kablo makaralarının kopması sonucu 300 metrelik uçuruma düşerek hayatlarını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Arhavi’nin Arılı Köyünde hidroelektrik santralı enerji nakil hattı çekim işinde çalışan Recep Kılıç (39) ve Orhan İnal (40) kablo makarasının kopması sonucu yaklaşık 300 metrelik uçuruma düştü.
Olayın İlçe Jandarma komutanlığına bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Servis, Jandarma ve AKUT ekipleri sevk edildi. Kılıç ve İnal’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken, işçilerin cesetleri AFAD vee AKUT ekipleri tarafından uçurumdan çıkarılarak Arhavi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Enerji nakil hattı çeken işçiler kablo makarasının kopması sonucu uçuruma düştü: 2 ölü

Enerji nakil hattı çeken işçiler kablo makarasının kopması sonucu uçuruma düştü: 2 ölü

Enerji nakil hattı çeken işçiler kablo makarasının kopması sonucu uçuruma düştü: 2 ölü

Enerji nakil hattı çeken işçiler kablo makarasının kopması sonucu uçuruma düştü: 2 ölü

PARTNER Onu bu hale Barbie hayranlığı getirdi Onu bu hale Barbie hayranlığı getirdi
Kayseri’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralıKayseri’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Teröristlerin sınırda bayrak oyunuTeröristlerin sınırda bayrak oyunu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Sivas’ta trafik kazası! 3 ölü, 5 ağır yaralı

Sivas’ta trafik kazası! 3 ölü, 5 ağır yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Alkollü sürücü D-100 karayolunu savaş alanına çevirdi

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

Yürek yakan fotoğraf! Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez baktı

Bir babanın en acı günü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.