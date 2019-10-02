"Enerji projeleri Türkiye ile Rusya arasındaki güveni gösteriyor"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ve Rusya'nın enerji alanında güçlü bir ilişkiye sahip olduğunu belirterek, "TürkAkım ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali ilişkimizi üst seviyeye taşıyor. Bu projeler, Türkiye ve Rusya arasındaki karşılıklı güveni ve anlayışı gösteriyor." dedi.

Dönmez, Rusya’nın başkenti Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamında düzenlenen "Yenilenebilir Enerji Gelişiminde Küresel Engeller ve Trendler" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, enerji sektörünün ekonomi ve siyasetin yanı sıra, teknolojik açıdan da son derece dinamik bir süreçten geçtiğini söyledi.

Toplumun yüksek yaşam standartlarını koruyabilmek için enerjide yeni yaklaşımların gerektiğini vurgulayan Dönmez, nükleer enerji, yenilenebilir enerji, kömür, doğal gaz gibi tüm seçeneklerin bu geçiş sürecinde önemli rol oynayacağını anlattı.

Son dönemde yenilenebilir enerji teknolojilerindeki ilerlemenin rekabeti artırdığına işaret eden Dönmez, "Yenilenebilir enerjiden elektrik üretiminin maliyetindeki düşüş, birçok politika koyucunun seçimini değiştiriyor. Yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi diğer kaynaklarla karşılaştırıldığında maliyet açısından rekabetçi hale geliyor." diye konuştu.