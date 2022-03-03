HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ‘‘Enerji Sektörü Yaptırımları Dahil Her Şey Masada’’

‘‘Enerji Sektörü Yaptırımları Dahil Her Şey Masada’’

02.03.2022 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden, ABD’nin yaptırımlarla Rusya’nın doğalgaz ve petrol sektörünü hedef alıp almayacağının sorulması üzerine, ‘‘Her şey masada’’ yanıtını verdi. Beyaz Saray ise bu kararın alınmasında küresel petrol piyasaları ve ABD’deki enerji fiyatlarının temel etkenler olacağını söyledi

‘‘Enerji Sektörü Yaptırımları Dahil Her Şey Masada’’

Başkan Joe Biden, ABD’nin yaptırımlarla Rusya’nın doğalgaz ve petrol sektörünü hedef alıp almayacağının sorulması üzerine, ‘‘Her şey masada’’ yanıtını verdi. Beyaz Saray ise bu kararın alınmasında küresel petrol piyasaları ve ABD’deki enerji fiyatlarının temel etkenler olacağını söyledi.

Aynı gün erken saatlerde Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise, ABD’nin küresel enerji fiyatları sekiz yılın en yüksek seviyesindeyken ve tedarik sıkıntısı artarken ABD’nin Rus petrol ve doğalgaz sektörüne yaptırım uygulama konusunda ‘‘çok açık’’ olduğunu söyledi.

Psaki MSNBC’ye yaptığı açıklamada, ‘‘Konu kesinlikle masada ancak tüm etkilerinin ne olacağını değerlendirmek lazım’’ dedi.

Beyaz Saray basın brifinginde konuşan sözcü Karine Jean-Pierre ise, ‘‘Küresel enerji tedariğini azaltmak stratejik çıkarımıza olmayacaktır. Bu Amerikalılar için benzin fiyatını arttıracaktır’’ ifadelerini kullandı.

ABD henüz Rusya’nın Ukrayna işgalinin ardından uygulanan kapsamlı ekonomik yaptırımlar arasında Rus petrol satışını hedef almadı. Ancak alıcılar şimdiden ithalatı durdurmaya başladı, bu da enerji piyasasını etkiliyor. Konuya yakın bir kaynak Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, ABD’nin daha fazla Rus oligarkı, şirketlerini ve mal varlıklarını hedef alan bir yaptırım paketi hazırlamakta olduğunu bildirdi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bir hafta sonra Çarşamba günü petrol fiyatı varil başına 113 dolara çıktı. Öte yandan aynı gün toplanan OPEC+ üreticileri ılımlı üretim artışına onay verdi. Bu durumun piyasayı ve tüketicileri az da olsa rahatlatması bekleniyor.

Salı günü ABD ve müttefikleri, tedarik aksaklıklarını önlemek için rezervlerindeki 60 milyon varil petrolü piyasaya sürme kararı aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ukrayna krizi: Almanya enerji politikasını değiştiriyorUkrayna krizi: Almanya enerji politikasını değiştiriyor
Uçakta, otobüslerde, okulda maske takılacak mı? İşte cevabı...Uçakta, otobüslerde, okulda maske takılacak mı? İşte cevabı...
Rusya nükleer kuvvetleri teyakkuza geçirmişti! Pentagon'dan dikkat çeken kararRusya nükleer kuvvetleri teyakkuza geçirmişti! Pentagon'dan dikkat çeken karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mastürbasyon sorusuna verdiği yanıt olay oldu!

Mastürbasyon sorusuna verdiği yanıt olay oldu!

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine dev zam

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine dev zam

Rusya nükleer kuvvetleri teyakkuza geçirmişti! Pentagon'dan dikkat çeken karar

Rusya nükleer kuvvetleri teyakkuza geçirmişti! Pentagon'dan dikkat çeken karar

Tüm Türkiye'nin beklediği haberi Bakan Koca duyurdu

Tüm Türkiye'nin beklediği haberi Bakan Koca duyurdu

Talimat verdi: "3. Dünya Savaşı'na hazır olun"

Talimat verdi: "3. Dünya Savaşı'na hazır olun"

Uçakta, otobüslerde, okulda maske takılacak mı? İşte cevabı...

Uçakta, otobüslerde, okulda maske takılacak mı? İşte cevabı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.