‘‘Enerji Sektörü Yaptırımları Dahil Her Şey Masada’’

Başkan Joe Biden, ABD’nin yaptırımlarla Rusya’nın doğalgaz ve petrol sektörünü hedef alıp almayacağının sorulması üzerine, ‘‘Her şey masada’’ yanıtını verdi. Beyaz Saray ise bu kararın alınmasında küresel petrol piyasaları ve ABD’deki enerji fiyatlarının temel etkenler olacağını söyledi.

Aynı gün erken saatlerde Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise, ABD’nin küresel enerji fiyatları sekiz yılın en yüksek seviyesindeyken ve tedarik sıkıntısı artarken ABD’nin Rus petrol ve doğalgaz sektörüne yaptırım uygulama konusunda ‘‘çok açık’’ olduğunu söyledi.

Psaki MSNBC’ye yaptığı açıklamada, ‘‘Konu kesinlikle masada ancak tüm etkilerinin ne olacağını değerlendirmek lazım’’ dedi.

Beyaz Saray basın brifinginde konuşan sözcü Karine Jean-Pierre ise, ‘‘Küresel enerji tedariğini azaltmak stratejik çıkarımıza olmayacaktır. Bu Amerikalılar için benzin fiyatını arttıracaktır’’ ifadelerini kullandı.

ABD henüz Rusya’nın Ukrayna işgalinin ardından uygulanan kapsamlı ekonomik yaptırımlar arasında Rus petrol satışını hedef almadı. Ancak alıcılar şimdiden ithalatı durdurmaya başladı, bu da enerji piyasasını etkiliyor. Konuya yakın bir kaynak Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, ABD’nin daha fazla Rus oligarkı, şirketlerini ve mal varlıklarını hedef alan bir yaptırım paketi hazırlamakta olduğunu bildirdi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bir hafta sonra Çarşamba günü petrol fiyatı varil başına 113 dolara çıktı. Öte yandan aynı gün toplanan OPEC+ üreticileri ılımlı üretim artışına onay verdi. Bu durumun piyasayı ve tüketicileri az da olsa rahatlatması bekleniyor.

Salı günü ABD ve müttefikleri, tedarik aksaklıklarını önlemek için rezervlerindeki 60 milyon varil petrolü piyasaya sürme kararı aldı.

