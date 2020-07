Enerji tasarrufu için Chrome’u güncelleyin

CHROME 86 PİL ÖMRÜNÜ UZATACAK

Chrome 86 ile birlikte yapılacak yeni değişiklikle, Chrome tarayıcısı arka planda çalışan JavaScripts Timer’lardan gereksiz olanları kapatacak. Bunun etkisini de şöyle anlatmak mümkün. 36 sekmenin açık olduğu bir laptopta, arka plandaki JavaScript Timer’ları kapattığınızda, laptop’ın pil süresi 2 saat daha uzuyor.

Her kullanıcının her an 36 sekme ile çalıştığını düşünmek doğru olmasa da ortalama bir kullanıcının bu güncelleme ile laptopa fazladan bir yarım saat daha kazandıracağı tahmin ediliyor. Ancak yine de ön sekmede yüksek çözünürlüklü YouTube videoları oynarken, cihazın su gibi enerji içeceği gerçeği değişmeyecek.

Google güncellemenin ne zaman piyasada olacağına dair kesin bir bilgi veremiyor. Öte yandan Chrome tarayıcı konusundaki bitmek bilmez şikayetlerin artık Google’ı harekete geçirdiğini ve çözüm aradıklarını görmek güzel bir gelişme. Daha önce Internet Explorer tarayıcısını “boşladığı” için çok pişman olan Microsoft’un Edge’in üzerine titrediği, Apple’ın da Safari’yi sürekli geliştirdiği biliniyor. Google’ın da rakiplerine karşı artık harekete geçmesinin zamanı gelmişti.

İlk uzay turisti yakında seyahate başlayacak!