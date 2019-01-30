Enerji timlerinin kara kışta zorlu mesaisi

Fırat EDAŞ Şebeke Operasyonları Müdürü Bülent Sarnılıoğlu, AA muhabirine, enerji timlerinin Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Malatya'da 20 bin kilometresi orta, kalanı alçak gerilim olmak üzere 47 bin kilometrelik enerji nakil hattında faaliyet yürüttüğünü belirtti.

Kimi bölgelerde 3-4 metreye varan kar kalınlığı nedeniyle arızanın meydana geldiği enerji nakil hatlarına yürüyerek güçlükle ulaşan ekipler, dondurucu havaya, tipiye ve şiddetli rüzgara rağmen direklere tırmanarak, kara kışta vatandaşların elektriksiz kalmaması için çalışıyor.

Ağır kış şartları Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'deki enerji nakil hatlarında son 20 yılda görülmeyen şekilde zarara neden oldu.

"Kimi zaman 80-90 kilometre hızla esen rüzgar ve tipide buz tutmuş elektrik direğine tırmanan ekipler, kimi zaman da kardan dolayı araçların giremediği noktalara, omuzlarında 500 kiloya varan elektrik direğini taşıyor. Ekiplerimiz, vatandaşların elektriksiz kalmaması için çetin kış şartlarında büyük mücadele örneği sergiliyor. "

Elektriği kesilen yerlere en kısa sürede yeniden enerji sağlamak amacıyla ekiplerin özveriyle çalıştığını vurgulayan Sarnılıoğlu, şöyle devam etti:

"Rüzgar ve tipi sonucu 1-2 santimetrelik iletkenler üzerinde hat boyunca 10-15 santimetre çapında buz yükü oluşuyor. Buz yükü, iletken hatlarında kopmalara, direklerin devrilmesine veya kırılmasına neden oluyor. Yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgarın etkisiyle oluşan tipi sonucu meydana gelen buz yükünden kaynaklı şebeke hasarları, ekiplerimizin iş yükünü 2-3 kat artırdı."

- Kar kalınlığı yer yer 3 metreye ulaşıyor

Elazığ'ın Sivrice ilçesi Dörtbölük köyünün muhtarı Murat Aktürk, kar kalınlığının kimi yerlerde 2-3 metreyi bulduğunu söyledi.

Karın bereket olduğunu ancak bir o kadar da hayatı olumsuz etkilediğini anlatan Aktürk, "Köyümüzde ağır kış şartlarından, tipi ve fırtınadan dolayı zaman zaman elektriklerimiz kesiliyor. Sağ olsun ekipler, gece yarılarına kadar çalışarak mağdur olmamız için ellerinden geleni yapıyor. Ağır kış şartlarına rağmen ekipler bizleri mağdur etmedi, Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Köy sakinlerinden Hamit Artukaslan ise yoğun kar yağışının zaman zaman elektrik kesintilerine neden olduğunu belirterek, "Aradığımızda ekipler hemen gelip gerekeni yapıyor." ifadesini kullandı.

