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Enerji timlerinin kara kışta zorlu mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 11:14 | Son Güncelleme

Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de enerji timleri, çetin kış şartları nedeniyle zarar gören nakil hatlarının onarımı için yoğun çaba sarf ediyor - Fırat EDAŞ Şebeke Operasyonları Müdürü Bülent Sarnılıoğlu: - "Kimi zaman 80-90 kilometre hızla esen rüzgar ve tipide buz tutmuş elektrik direğine tırmanan ekipler, kimi zaman da kardan dolayı araçların giremediği noktalara, omuzlarında 500 kiloya varan elektrik direğini taşıyor" - Dörtbölük Köyü Muhtarı Murat Aktürk: - "Ağır kış şartlarına rağmen ekipler bizleri mağdur etmedi, Allah hepsinden razı olsun"

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Doğu Anadolu Bölgesi'nde enerji timleri, çetin kış şartları nedeniyle zarar gören nakil hatlarının onarımı için yoğun çaba gösteriyor.

Ağır kış şartları Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'deki enerji nakil hatlarında son 20 yılda görülmeyen şekilde zarara neden oldu.

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ'nin enerji timleri, buz yükü, tipi ve şiddetli rüzgarın etkisiyle zarar gören hatları onarmak için gece gündüz çalışıyor.

Kimi bölgelerde 3-4 metreye varan kar kalınlığı nedeniyle arızanın meydana geldiği enerji nakil hatlarına yürüyerek güçlükle ulaşan ekipler, dondurucu havaya, tipiye ve şiddetli rüzgara rağmen direklere tırmanarak, kara kışta vatandaşların elektriksiz kalmaması için çalışıyor.

- "Ekiplerimizin iş yükü 2-3 kat arttı"

Fırat EDAŞ Şebeke Operasyonları Müdürü Bülent Sarnılıoğlu, AA muhabirine, enerji timlerinin Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Malatya'da 20 bin kilometresi orta, kalanı alçak gerilim olmak üzere 47 bin kilometrelik enerji nakil hattında faaliyet yürüttüğünü belirtti.

Bölgedeki olumsuz hava koşullarının enerji nakil hatlarında zarara neden olduğuna dikkati çeken Sarnılıoğlu, şöyle konuştu:

"Rüzgar ve tipi sonucu 1-2 santimetrelik iletkenler üzerinde hat boyunca 10-15 santimetre çapında buz yükü oluşuyor. Buz yükü, iletken hatlarında kopmalara, direklerin devrilmesine veya kırılmasına neden oluyor. Yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgarın etkisiyle oluşan tipi sonucu meydana gelen buz yükünden kaynaklı şebeke hasarları, ekiplerimizin iş yükünü 2-3 kat artırdı."

- "Zor şartlarda arızalara müdahale ediyoruz"

Elektriği kesilen yerlere en kısa sürede yeniden enerji sağlamak amacıyla ekiplerin özveriyle çalıştığını vurgulayan Sarnılıoğlu, şöyle devam etti:

"Kimi zaman 80-90 kilometre hızla esen rüzgar ve tipide buz tutmuş elektrik direğine tırmanan ekipler, kimi zaman da kardan dolayı araçların giremediği noktalara, omuzlarında 500 kiloya varan elektrik direğini taşıyor. Ekiplerimiz, vatandaşların elektriksiz kalmaması için çetin kış şartlarında büyük mücadele örneği sergiliyor. "

- Kar kalınlığı yer yer 3 metreye ulaşıyor

Elazığ'ın Sivrice ilçesi Dörtbölük köyünün muhtarı Murat Aktürk, kar kalınlığının kimi yerlerde 2-3 metreyi bulduğunu söyledi.

Karın bereket olduğunu ancak bir o kadar da hayatı olumsuz etkilediğini anlatan Aktürk, "Köyümüzde ağır kış şartlarından, tipi ve fırtınadan dolayı zaman zaman elektriklerimiz kesiliyor. Sağ olsun ekipler, gece yarılarına kadar çalışarak mağdur olmamız için ellerinden geleni yapıyor. Ağır kış şartlarına rağmen ekipler bizleri mağdur etmedi, Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Köy sakinlerinden Hamit Artukaslan ise yoğun kar yağışının zaman zaman elektrik kesintilerine neden olduğunu belirterek, "Aradığımızda ekipler hemen gelip gerekeni yapıyor." ifadesini kullandı.

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Elazığ elektrik kesintisi enerji hatları Enerji Timleri kar yağışı

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