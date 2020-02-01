HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Enerji Timlerinin nefes kesen ‘kar ve karanlıkla’ mücadelesi

Enerji Timlerinin nefes kesen ‘kar ve karanlıkla’ mücadelesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 15:35 | Son Güncelleme

Enerji Tim’leri, Sivas ve Yozgat’ta iki gündür devam eden yoğun kar yağışında kesintisiz enerji için gece gündüz sahada görev yapıyor.Sivas, Tokat ve Yozgat’ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.Yer yer 1 metreyi bulan kar altında, gece geç saatlerde kar ve karanlıkla mücadele eden Enerji Tim’leri zorlu arazi koşullarında arızalı nakil hatlarına ulaşarak çözüm üretti.

Enerji Tim’leri, Sivas ve Yozgat’ta iki gündür devam eden yoğun kar yağışında kesintisiz enerji için gece gündüz sahada görev yapıyor.
Sivas, Tokat ve Yozgat’ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.Yer yer 1 metreyi bulan kar altında, gece geç saatlerde kar ve karanlıkla mücadele eden Enerji Tim’leri zorlu arazi koşullarında arızalı nakil hatlarına ulaşarak çözüm üretti. Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde 40 ilçe ve 55 beldede elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.(ÇEDAŞ) tüketicilerine her koşulda kaliteli ve kesintisiz enerji arzı sağlamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Arıza Giderim Bakım ekiplerinden oluşan Enerji Tim’leri, Sivas ve Yozgat’ta iki gündür etkili olan şiddetli kar yağışı ve fırtına nedeniyle yaşanan elektrik arızalarını gidermek için yoğun çaba sarf etti.

Ekipler kendi imkanları ile araçlarını kurtardı
Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri ile koordineli hareket ederek yolu kapalı bölgelere ulaşmaya çalışan ekipler çetin kış şartlarına rağmen arızaları gidermek için canla başla çalışmalarını sürdürdü. Yoğun kar altında zaman zaman araçları yolda kalan ekipler kendi imkanları ile araçlarını kurtararak çalışmalarına devam etti.

Kar ve karanlıkla mücadele
Metrelerce yükseklikteki direklere tırmanan Enerji Tim’leri buz yükü nedeniyle yıkılan direklerdeki arızaları kısa sürede giderdi. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu yerlerde zorlu arazi koşullarına rağmen yaya olarak arızalı enerji nakil hatlarına ulaşmaya çalışan ekipler karanlıkla mücadele etti.
ÇEDAŞ Arıza Giderim Bakım Teknisyeni Murat Cazır, vatandaşların elektriksiz kalmaması için zorlu kış koşullarda gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek özellikle dağlık ve ormanlık alanlardaki enerji nakil hatlarında yaşanan arızaların kendilerini oldukça zorladığını söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
PARTNERAilesi uyardı: Biraz yavaşla!Ailesi uyardı: Biraz yavaşla!
Öğrenci burslarıyla ilgili flaş açıklamaÖğrenci burslarıyla ilgili flaş açıklama
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

Çıplak fotoğrafları internete sızdırıldı

Çıplak fotoğrafları internete sızdırıldı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güneşli havayı fırsat bilip denize girdi, son anda kurtarıldı

Güneşli havayı fırsat bilip denize girdi, son anda kurtarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Seçilmiş Cumhurbaşkanı Embalo'yla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Seçilmiş Cumhurbaşkanı Embalo'yla bir araya geldi

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Tarihe Kudüs'ü satan veya vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim

Trump'a çok sert tepki! "Reddediyorum"

MEB'den öğrenci bursu ödemeleriyle ilgili açıklama

Öğrenci burslarıyla ilgili flaş açıklama

Cüzdanını otobüste düşürdü, şoförün cevabıyla şok oldu

Cüzdanını otobüste düşürdü, şoförün cevabıyla şok oldu

Kaçak ocakta ölen işçi babasıyla aynı kaderi paylaşmış

Kaçak ocakta ölen işçi babasıyla aynı kaderi paylaşmış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.