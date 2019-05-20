"Enerji timlerinin" yoğun ramazan mesaisi

"Kaliteli ve kesintisiz enerji arzı noktasında ramazan ayında da tüm ekiplerimiz titiz şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle iftar ve sahur vakitlerinde çağrı merkezimize gelen arıza bildirimlerini ilgili ekiplerimiz anında değerlendirmeye alarak, vatandaşın mağduriyet yaşamaması için hızlı şekilde müdahale ediyor. Ailelerin aydınlık bir ortamda iftar ve sahur yapmalarını sağlamak için çalışıyoruz."

İftar ve sahur hazırlığı kapsamında elektrikli mutfak eşyalarının daha çok kullanılmasının enerji tüketimini artırdığını, bunun da iletim hatlarında daha fazla arızaya neden olabildiğini anlatan Sarnılıoğlu, şöyle konuştu:

Şebeke Operasyonları Müdürü Bülent Sarnılıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanda vatandaşların karanlıkta kalmaması için daha hassas çalışma yürüttüklerini söyledi.

Ekipler, yoğun mesaileri nedeniyle çoğu zaman arıza yerlerinde oruç açmak ve sahur yapmak durumunda kalıyor.

Elazığ, Bingöl, Malatya ve Tunceli'yi kapsayan 47 bin 238 kilometrelik enerji nakil hattı için faaliyet yürüten Fırat Elektrik Dağıtım AŞ'nin enerji timleri, ramazanda da özveriyle çalışıyor.

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Fırat Elektrik Dağıtım AŞ'nin enerji timleri, ramazan ayında Doğu Anadolu Bölgesi'nde vatandaşın elektriksiz kalmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Elektrik kesintilerini en aza indirmek için ekiplerin 24 saat görev yaptığını belirten Sarnılıoğlu, "Amacımız insanımıza huzurlu bir ramazan ve akabinde bayram yaşatmak." diye konuştu.

- Hazır kıta bekliyorlar

Ekipten Eyüp Keklik ise her an göreve çıkacakmış gibi hazır olduklarından arızalara en kısa sürede müdahale ettiklerini bildirdi.

Ramazanda artan iş yoğunluğu nedeniyle çoğu zaman evde iftar ya da sahur yapamadıklarını ifade eden Keklik, ancak özverili çalışmalarına şahit olan vatandaşın hayır duasını aldıklarını dile getirdi.

Keklik, "İftar ve sahur saatlerine denk gelen arızalarda gittiğimiz yerlerde orucumuzu açıyoruz ya da sahurumuzu yapıyoruz. Kırsaldaki arızalarda köy halkı da sağ olsun yardımcı oluyor. Bazen onlara misafir oluyoruz. Bu şekilde ramazanı geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Burak Tuncel ise zor şartlarda çalıştıklarını vurgulayarak, "İftar ve sahura denk gelen arızalara zamanında müdahale edebilmek için teyakkuz halindeyiz. Arızaya müdahale ettiğimizde gerek bir aracın üzerinde gerek bir direğin başında iftar yapıyoruz gerekse bir vatandaşın evine konuk oluyoruz." dedi.

Merkez Yedigöze Köyü Muhtarı Abdullah Altunbaş, köylerdeki arızalara müdahalenin zorluğuna dikkati çekerek, "Ekipler gecenin hangi saati olursa olsun gelip arızayı gideriyor. İftar ve sahur saatlerine denk gelen arızalarda onları evlerimizde misafir ediyoruz. Bu şekilde destek olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

