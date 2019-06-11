HABER

"Enerji, ulaştırma ve turizmde Türk-Alman iş birliği potansiyeli muazzam"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 21:06 | Son Güncelleme

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakan Yardımcısı Thomas Bareiss: -"(Türkiye ile) Enerji, ulaştırma ve turizm alanındaki iş birliğimizin potansiyeli muazzam"

BERLİN (AA) - Almanya Ekonomi ve Enerji Bakan Yardımcısı Thomas Bareiss, Türkiye ile Almanya arasında enerji, ulaştırma ve turizm alanlarında iş birliği potansiyelin "muazzam" olduğunu belirtti.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından Thomas Bareiss'ın Türkiye ziyareti ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Bareiss'ın bugün Ankara'da Türk yetkililerle ikili görüşmeler gerçekleştirdiği bildirilen açıklamada, görüşmelerin odak noktasını Türkiye'de Alman şirketleri için yatırım fırsatları ve özellikle demir yolu sektöründe ulaştırma altyapısının genişletilmesinde iş birliği imkanlarının oluşturduğu ifade edildi.

Thomas Bareiss'ın Türk-Alman Enerji Forumunda Almanya adına faaliyetleri yürüttüğünün aktarıldığı açıklamada, ziyaretteki görüşmelerde enerji verimliliğinin artırılması ve yenilenebilir enerji projelerinin masaya yatırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Bareiss'ın, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e 23 Ekim 2019'da başkent Berlin'de yapılacak 3'üncü Türk-Alman Enerji Forumu'na davetini ilettiği de aktarıldı.

Alman hükümetinin turizm sorumlusu da olan Bareiss'ın Ankara'da iki ülke arasındaki turizm konusunda da görüşmeler yaptığı belirtilerek, gelecek tatil sezonu ile turizm ilişkilerinin daha da derinleştirilmesiyle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bareiss, görüşmelerin Türk partnerlerin Almanya ve Alman şirketleri ile iş birliğine ne kadar önem verdiğini gösterdiğini belirterek, "Enerji, ulaştırma ve turizm alanındaki iş birliğimizin potansiyeli muazzam." değerlendirmesinde bulundu.

Bareiss, bundan dolayı Türkiye ile iletişimi derinleştirmek istediklerini de kaydetti.

PARTNER Utangaçlıktan nasıl kurtulunur? Utangaçlıktan nasıl kurtulunur?
Yıldırım'dan Bahçelievler'de pazar ziyaretiYıldırım'dan Bahçelievler'de pazar ziyareti
Keles’te yeni kaymakam görevine başladıKeles’te yeni kaymakam görevine başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Ekonomi ve Enerji Bakan Yardımcısı Thomas Bareiss enerji turizm ulaştırma

En Çok Okunan Haberler

Kimse gözyaşına engel olamadı! Ölen oğlunun başından ayrılamadı

Kimse gözyaşına engel olamadı! Ölen oğlunun başından ayrılamadı

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

Ünlü giyim markası yarı fiyatına satıldı

Ünlü giyim markası yarı fiyatına satıldı

Herkesi şaşırtan tabela! Görenler fotoğrafını çekti

Herkesi şaşırtan tabela! Görenler fotoğrafını çekti

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA! İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

Hatay'da çöp konteynerinden yeni doğmuş kız bebek cesedi çıktı

Çöp konteynerinden çıktı! Görenleri kahretti

Sivas'ta 7 silah, 6 bıçakla yakalanan silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı

Dün gece bir eve ateş açıp kaçmış ve arabasından cephanelik çıkmıştı! O olayda yeni gelişme

Mogan Gölü'nde cansız bedeni bulunmuştu! Kahreden detay telefonundan çıktı

14 yaşındaki Adalet'in ölümünde korkunç iddia

Denizli'de tuzak kurdukları babayı öldürüp, oğlunu yaralayan 4 kişi gözaltına alındı

Öyle bir tuzak kurdular ki! Kendilerini jandarma olarak tanıtıp...

Askerlik teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

Askerlik teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.