“Enerji ve çevre dostu uygulamalarda çok hızlı yol katettik”

“Bizde hikaye bundan daha kısa bir zaman dilimine dayanıyor aslında, fakat katettiğimiz mesafe çok hızlı. Biz 15-20 yıl önce neredeyse çöp dağlarından, sokaklardan akan kanalizasyonlardan, büyük şehirlerde çok daha dramatikleşen çevre sorunlarından, nefes alınamaz, gazetelerin bile maske dağıttığı dönemlerden, 20 yıl içerisinde bugün hakikaten dünyada iklim değişikliği konusunda çok önemli hedefleri gerçekleştirmiş, mavi bayraklı plajlarından, atık arıtma tesislerine kadar bütün bu çevre dostu uygulamaları, hayatına geçirmiş artık büyük metropol şehirlerimizde bile hava kirliliğinden, kanalizasyon ve altyapı problemlerinden bahsetmeyen bir ülkeye dönüştük.”

Türkiye’nin Danimarka’dan öğreneceği kadar, Danimarka’nın da Türkiye’den öğrenecekleri olduğunu vurgulayan Karaaslan, “Bizim Danimarka’nın çok uzun yıllara sirayet etmiş bu tecrübesinden alacaklarımız kadar, onların da Türkiye’nin 15- 20 yıla sığdırdığı büyük ve dev adımlarından öğrenecekleri var. Bizim katettiğimiz mesafe açıkçası çok büyük bir tecrübeyi de içinde barındırıyor, Danimarka heyetini de bu anlamda Türkiye’ye davet ettik.” diye konuştu

Danimarka ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulunan Karaaslan, “Bu ziyaretin farklı etapları vardı. Bunlardan biri bölgesel ısıtma sistemleri konusunda bir dünya devi olan Danimarkalı Danfoss firmasının hem genel merkezini ziyaret ettik hem de onların Türkiye’de uzun yıllarını doldurmuş bir şirket olarak yaptıkları ve bundan sonra yapacakları konusunda istişarelerde bulunduk." dedi.

Kopenhag'ın sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda bir şehrin nasıl yapılandığı ile ilgili önemli bir tecrübeyi barındırdırdığını dile getiren Karaaslan, "İşte bu konuyla ilgili gerekli uzmanlarla Kopenhag Belediyesiyle gerçekleştirdiğimiz programda bir kentsel dönüşüm, bir sanayi alanın nasıl bir yaşam alanına dönüştüğü ile ilgili tecrübelerini bizimle paylaştılar. Umuyoruz ki bugün bu başlangıç Türkiye ayağıyla da devam edecek ve hem tecrübe paylaşımları aynı zamanda somut projeler konusunda birlikte çalışacağız. Çünkü iklim değişikliği ile mücadele ve bu konuda alınacak önlemler, sadece şehirlerin ya da ülkelerin değil dünyanın ortak geleceği açısından ortak bir sorumluluğu da beraberinde gerektiriyor. İşte o ortak sorumluğun parçası olarak, bugün uluslararası bir ortamda bir aradaydık.” ifadelerini kullandı.

