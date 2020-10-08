HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Kalaycı’nın anne acısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Kalaycı’nın anne acısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 11:27 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı’nın vefat eden annesi Ayşe Kalaycı bugün Trabzon’un Araklı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Kalaycı’nın bugün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kestanelik mahallesinde kılınan cenaze namazına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı’nın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ile sevenleri katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı’nın vefat eden annesi Ayşe Kalaycı bugün Trabzon’un Araklı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Kalaycı’nın bugün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kestanelik mahallesinde kılınan cenaze namazına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı’nın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ile sevenleri katıldı. Cenaze namazının ardından Kalaycı aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Savaşın ortasında araçları bırakıp kaçtılar! Savaşın ortasında araçları bırakıp kaçtılar!
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şokSıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? 2020 KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte KYK yurt ve burs tarihleri!KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? 2020 KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte KYK yurt ve burs tarihleri!
1/
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Salladık ama yıkamadık...
Salladık ama yıkamadık...
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gergin anlar: Ağzımı mı tıkayacaksın
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gergin anlar: Ağzımı mı tıkayacaksın
Sağlık Bakanı Koca'dan 'makale' iddialarına cevap
Sağlık Bakanı Koca'dan 'makale' iddialarına cevap
Peş peşe yapılan uyarıların ardından bugün İstanbul
Peş peşe yapılan uyarıların ardından bugün İstanbul
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Diğer Haberler
Bakan Soylu'dan net mesaj: Ya teslim olacaklar ya da etkisiz hale getirilecekler
Bakan Soylu'dan net mesaj: Ya teslim olacaklar ya da etkisiz hale getirilecekler
Maçka Parkı'nda dehşet saçmıştı! Mahkemedeki sözleri şaşkına çevirdi
Maçka Parkı'nda dehşet saçmıştı!
Sıfır otomobilden çıkan falçatayla elini kesen adama bir şok daha
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Swinger (eş değiştirme) operasyonunda yeni detaylar! Birbirlerine attıkları mesajlar ortaya çıktı
Swinger (eş değiştirme) operasyonunda yeni detaylar!
İstanbul'da dolu bekleniyor! Araç sahiplerinden battaniyeli önlem
İstanbul'da dolu önlemleri!
Filyasyon ekibindeki müdür koronavirüse yakalandı! 21 günde 17 kilo verdi
Filyasyon ekibindeki müdür koronavirüse yakalandı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.