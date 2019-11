Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: “30-35 günlük doğal gaz talebini karşılayabilecek kapasitedeyiz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gazda arz güvenliği sıkıntısının kalmadığını, yer altı depolama ve LNG depolama tesisleriyle 30-35 günlük doğal gaz talebini karşılayabilecek kapasitede olduklarını belirterek, "Hem Silivri hem de Sultanhanı Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesislerimizin genişletme fazları devam ediyor. 2021 yılında Silivri, 2023 yılında da inşallah Tuz Gölü tesislerimiz tam kapasiteye ulaşacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilkent Otel ve Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ‘Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Toplantısı’na katıldı. Toplantı tanıtım filminin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan’ın yaptığı açılış konuşmalarıyla başladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, doğal gaz dağıtım sektörüne ilişkin sayısal verileri açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının doğal gazda ‘Vatandaş Memnuniyeti ve Beklentileri’ araştırması yaptığını belirten Dönmez, müşteri memnuniyetiyle ilgili dönütleri de paylaştı. 1987 yılından bu yana doğal gaz sektörünün gelişiminin Türkiye’nin geçirdiği büyük değişimin de aynası olduğunu aktaran Dönmez, Türkiye Cumhuriyeti’nin büyüdükçe doğal gaz sektörünün de tüm değeriyle birlikte büyüyeceğine vurgu yaptı. 2002 yılında sadece 5 büyükşehirde doğal gaz kullanıldığını hatırlatan Dönmez, günümüzde doğal gazın 81 il ve 531 ilçenin tamamında kullanıldığını belirtti. Doğal gaz abone sayısının 15 milyon 800 bine ulaştığını söyleyen Dönmez, doğalgazdan yararlanan kişi sayısının da 66 milyon 500 bin olduğunu aktardı. Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın göreve geldikten sonra “Doğal gazı olmayan şehir kalmayacak” sözünü hatırlatarak, BOTAŞ ve illerde bulunan enerji dağıtım şirketlerinin bu uğurda büyük bir özveriyle çalıştığını dile getirdi. Bakan Dönmez, “Doğal gaz iletim ve dağıtım altyapımızın yıldan yıla nasıl bir gelişim kaydettiğini, nereden nereye geldiğini görüyorsunuz. 2002 yılında iletim ağımız 4 bin 500 kilometre iken, bugün 4 kat artışla 18 bin kilometreye ulaştı. Daha rahat anlaşılması için şu örneği vermek istiyorum. Türkiye’nin bir ucundan diğer ucunu 9 defa kat edebilecek bir altyapıdan söz ediyoruz. Dağıtım altyapımız ise videoda da bahsedildiği üzere dünyanın etrafını 3,5 kez dolaşabilecek büyüklüğe erişti” ifadelerini kullandı.

Doğal gaz arz güvenliğinin belkemiğini oluşturan yer altı doğal gaz depolama tesisleri hakkında da bilgi veren Dönmez, “LNG ve FSRU tesislerimizle birlikte doğal gazda artık arz güvenliği sıkıntımız kalmadı. Yer altı depolama ve LNG depolama tesisleriyle 30-35 günlük doğal gaz talebimizi karşılayabilecek kapasitedeyiz. Yaklaşık 4 milyar metreküplük depolama kapasitemiz konut tüketimimizin yüzde 35’ini karşılayabilecek seviyede. Hem Silivri hem de Sultanhanı Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesislerimizin genişletme fazları devam ediyor. 2021 yılında Silivri, 2023 yılında da inşallah Tuz Gölü tesislerimiz tam kapasiteye ulaşacak. Amacımız 2023’e kadar yıllık doğal gaz tüketimimizin en az yüzde 20’sini depolayabilecek bir altyapıyı inşa etmek” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin dünyanın en büyük 18’inci, Avrupa’nın en büyük dördüncü doğal gaz piyasası olduğunu söyleyen Dönmez, “OECD ülkeleri arasında en büyük onuncu enerji piyasasıyız. Enerji talebimiz günden güne artıyor. Doğal gaz dışa bağımlı olduğumuz bir kaynak ancak bu Türkiye’nin doğal gazda merkez ülke olmasının önünde bir engel değil. Gelişmiş bir depolama sistemini aşama aşama inşa ediyoruz, yeni boru hatlarıyla kaynak ve güzergâh çeşitliliği sağlıyoruz, OTSP ile birlikte bölgesinde liberal bir piyasanın temellerini sağlam bir şekilde kurguluyoruz” diye konuştu.

Doğal gazın en önemli kazanımlarından birisinin de yaşanabilir şehirler ve daha temiz bir çevre için sundukları olduğunu söyleyen Dönmez, “Şehirlerimizin hava kalitesi yükseldi. Bir zamanlar şehirlerimizin semaları gri duman bulutları kaplıydı. O günleri geride bıraktık. 2018 yılında konutlarda kömür yerine doğal gaz kullanılmasıyla 29 milyon ton karbon salınımını engelledik. Bu 1,7 milyon hektar ormanın temizleyebileceği bir alana eşdeğer nitelikte. Burada da yine bir benzetme yaparsak yeşil alan olarak Kayseri büyüklüğündeki devasa bir ormanlık alandan bahsediyoruz. Gaz dağıtım sektörümüz 1 buçuk yıl önce başlattığımız ‘Bir Enerji Bir Nefes’ projemize de destek veriyor. Her yeni doğal gaz abonesi için 1 ağacın doğaya kazandırılması için doğal gaz dağıtım şirketlerimiz, Bakanlığımız ve Orman Genel Müdürlüğümüz arasında protokol imzaladık. Bu konuyu yakından takip ediyorum. Hatta diğer kurumlarımızı da bu yönde teşvik ediyoruz” dedi.

30 Kasım Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in TANAP Avrupa gaz bağlantı töreninde bir araya geleceklerini ifade eden Dönmez, “TANAP’ın Anadolu’daki yolculuğu bitti. Artık gazı Avrupa’ya teslim etmek için bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Bundan sonraki süreç Avrupa’ya doğal gaz arzı için TAP’ın tamamlanmasıyla ilgili. Türkiye ve Azerbaycan’ın işbirliği, kardeşliği, dayanışması Avrupa’nın enerji arz güvenliği için hayati bir rol üstlendi. Bizim uluslararası projelerdeki tavrımız net. Bölgemizin barış ve huzuru için kazan-kazan prensibi dahilinde her projeye açığız, her projede işbirliği yapmaya varız” şeklinde konuştu.