Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: “8 Ocak’ta Türk akımının açılışını yapacağız”

BOTAŞ’a ait Türkiye’nin ilk ve en büyük doğalgaz depolama tesisi Silivri İşletme Müdürlüğünü ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “TANAP’ın Avrupa’ya bağlantı hattını da gerçekleştirdik. 8 Ocak’ta da cumhurbaşkanımız ve Putin nezaretlerinde biz Türk akımının açılışını yapacağız. Geçtiğimiz yıl Türk akımının tarafındaki yapım çalışmaları tamamlanmıştı. Karada Devam eden iki boru hattı vardı onu da tamamladık” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BOTAŞ’a ait Türkiye’nin ilk ve en büyük doğalgaz depolama tesisi Silivri İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti. Yavuz ve Fatih Sondaj gemi personeliyle telekonferans ile canlı bağlantı yaparak çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakan Dönmez, yaptığı açıklamada “Yeni yıla çalışanlarımızla birlikte giriyoruz. Geçmiş yıllarda madenci işçi kardeşlerimizle yeni yıla girdiğimiz olmuş, doğalgaz ve elektrik sektöründen de yeni yıla girdiğimiz olmuştu. Bu yılda Türkiye’nin ilk doğalgaz yer altı depolama tesisinde çalışan arkadaşlarımızla birlikte girmeyi arzu ettik. Burası Silivri yer altı doğalgaz depolama tesisi,2007 yılında işletmeye geçmiştik. An itibariyle 12, 13 yıldır işletmedeki bir tesisimiz. Bu tesisi seçmemizdeki başka bir amacımızda geçtiğimiz günlerde buranın kapasite genişleme ihalesini gerçekleştirdik. Firmayla da sözleşme imzalandı. Buradaki depolama kapasitemizi 2.8 milyar metreküpten 4.6 milyar metreküpe çıkarmış olacağız. Geri üretim kapasitemizi de günlük olarak 25 milyondan 75 milyon metreküpe çıkaracağız ”dedi.

“2023 yılına 10 milyar metreküplük bir depolama kapasitesiyle girmiş olacağız”

“2023 yılına 10 milyar metreküplük bir depolama kapasitesiyle girmiş olacağız” diyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,” Bildiğiniz gibi bu yıl içerisinde Tuz gölündeki yer altı depolama tesisinin ikinci kısmının da temelini atmış idik, burasıyla birlikte orasını tamamladığımızda inşallah 2023 yılında 10 milyar metreküplük bir depolama kapasitesiyle girmiş olacağız. Hedefimiz en az ulusal tüketimin yüzde 20 sini depolamaktır. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız yeni, yılı kutlamaya hazırlanırken, onların elektriksiz kalmaması, karanlıkta kalmaması ve soğukta kalmaması için de kamu özel sektör den yaklaşık 13 bin çalışanımız şu anda görevlerinin başında, 2 bin 500, 3 bin kişisi doğalgaz sektöründe kesintisiz ve kaliteli doğalgaz sunmak için,10 bin kişi de elektrik sektöründe iletim ve dağıtımda olmak üzere çalışıyorlar. Bu vesile ile olanlarında yeni yıllarını kutluyorum” şeklinde konuştu.