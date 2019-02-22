Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: “AK Parti tutamayacağı sözü vermez”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2002 yılında doğalgazın sadece 5 ilde var olduğunu, şimdi ise sayının 81 ile çıktığını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir otelin toplantı salonunda düzenlenen toplantıda Şanlıurfa’da faaliyet gösteren elektrik, gaz dağıtım şirketleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Dönmez, kentteki enerji sorununu kökten çözmek için çalışma yürüttüklerini ve geçmişe göre daha iyi durumda olduklarını ifade etti. Bakan Dönmez, “Urfa ne işgalcilere ne de teröre boyun eğmedi, eğmiyor, eğmeyecek ve gelecekte de inşallah eğmeyecektir. Buradaki enerji yetersizliği ve istenen talep için çalışmalarımız süratle sürüyor. Yerel yöneticiler, siyasiler, mühendisler, usulsüz kullanımların önüne geçecek şekilde birlik beraberlik göstermek zorundayız. Bir diğer husus doğalgaz, Şanlıurfa’ya doğalgaz AK Parti hükümetleri zamanında geldi. 2002’de AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye’de sadece 5 ilimizde doğalgaz varken, bugün 81 ilin tamamında doğalgaz kullanılmaktadır. İl merkezleri itibarı ile, keza ilçe, belde yerleşim merkezleri itibarıyla baktığımızda 510 yerleşim yerinde doğalgaz kullanılmaktadır. 2002’de bu oran 50 idi. 50’yi 10’a katlamışız, 500’ü geçmişiz. 5 ili de 81 ile tamamlamak suretiyle doğalgazı çağdaş, ekonomik, konforlu yakıtı bütün illerimizle tanıştırmış olduk. Bunlardan birisi de Şanlıurfa oldu” dedi.

İlçelere doğalgaz müjdesi

Bakan Dönmez, konuşmasında bir de müjde vererek, “İnşallah Viranşehir Mart ayından itibaren doğalgazı kullanacak. Birecik’te de çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Mayıs ayında orada da çalışmaları bitireceğiz. Aslında Mart ayı için Birecik’te de çalışmaları bitirmeyi planlamıştık. Fakat BOTAŞ’ın ana iletim hattında yıl içerisindeki yoğun yağışlardan dolayı bitiremediği çalışmalarından dolayı gecikmeler oldu. Orada da en geç Mayıs ayı içerisinde doğalgazı sunmuş olacağız. Şimdi hamdolsun biraz yağmurlu ve bereketli bir sezon geçirdik. Nasıl çiftçimiz tarlaya giremediyse bu doğalgaz şebekesini döşemekte, açık arazide, yağışlı havalarda maalesef imalat hızımızı istediğimiz seviyeye çıkartamıyoruz. Ondan dolayı da biraz gecikme oldu, özür dileriz. Ama söz verdiğimiz gibi iki ilçemiz de doğalgaza kavuşacak. Diğer ilçelerimizden gelen talepler var. Onların da planlamalarını yapıyoruz. Hem nüfus büyüklüğü, hem tüketim potansiyeli göz önünde bulundurularak öncelik sırası belirlendikten sonra oralara da doğalgazı götüreceğiz. Nasıl ki 500 yerleşim birimine doğalgazı götürdüysek, diğer yerleri de doğalgazla buluşturacağız” şeklinde konuştu.