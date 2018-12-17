Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Amasya'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Amasya'da bir dizi ziyarette bulundu.

Bakan Dönmez, "Bir Enerji Bir Nefes Projesi" kapsamında Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen Eski Çeltek Kömür Maden Sahalarının Ağaçlandırma ve Rehabilitasyon Çalışmaları Programı'nın ardından, Amasya Valiliğini ziyaret etti.

Valilik bahçesinde Amasya Valisi Osman Varol ve il protokolünce karşılanan Dönmez, daha sonra valilik şeref defterini imzaladı.

Bakan Dönmez’e, Vali Varol tarafından, "hattatların piri" olarak bilinen Hattat Şeyh Hamdullah tarafından kaleme alınan Kur'an-ı Kerim’in tıpkıbasım nüshası takdim edildi.

Dönmez, Valilik ziyaretinin ardından Amasya Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek partilerle araya geldi.

