Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Bilecik'te

BİLECİK (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisi'ni gezdi.
Dönmez, 88 yaşında vefat eden halası Emine Yılmaz'ın cenaze törenine katılmasının ardından Osmaneli Belediyesine ait Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisi'ne geçti.
Dönmez, Belediye Başkanı Münür Şahin'den tesisteki şifalı suyla ilgili bilgi aldı.
Vatandaşlarla sohbet eden Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin güzel bir tesise kavuşturulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Dönmez, tesisi gezmesinin ardından ilçeden ayrıldı.
Bakan Dönmez'e ziyaretlerinde Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yarbay Faruk Dirgen, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ile bazı ilçe belediye başkanları eşlik etti.
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