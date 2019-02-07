HABER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Bilecik'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 23:55 | Son Güncelleme

Bakan Fatih Dönmez: - "2000'li yılların başında bu ülkede sadece 5 büyükşehirde doğal gaz vardı. Şimdi ise 81 ilde doğal gaz arzı sağlandı"

BİLECİK (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2000'li yılların başında ülkede sadece 5 büyükşehirde doğal gaz bulunduğunu, şimdi ise 81 ilde doğal gaz arzı sağlandığını söyledi.

Bilecik'te faaliyet gösteren elektrik ve gaz dağıtım şirketleri ve STK temsilcileriyle bir araya gelen Dönmez, "Sayın Cumhurbaşkanı 'Batıda ne varsa doğuda da o olacak.' dedi, geçen yıl sonu itibarıyla Hakkari'ye de doğal gazı götürdük. Böylece 81 ilimizin tamamına doğal gaz arzı sağlandı." diye konuştu.

Dönmez, enerjinin, bir ülkenin, sanayinin, hayatın lokomotifi ve kalbi olduğunu belirterek, "Enerji hayatın ta kendisi. Etrafımızı aydınlatan, makinelerimize güç kaynağı olan başta elektrik olmak üzere diğer enerji kaynaklarına ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

2000'lere gelindiğinde ülkenin 30 bin megavat civarında bir kurulu gücü bulunduğunu anımsatan Dönmez, şöyle devam etti:

"Ülkemiz daha hızlı büyüyor, sanayimiz gelişiyor, dolayısıyla enerji ihtiyacımız artıyor. Hükumetimiz serbestleşmenin önünü açarak 'Bu iş sadece kamu kaynağı kullanılarak değil, özel sektörün, girişimcinin de bu sektörde yer alması daha faydalı olur' kanaatiyle enerjide bir yatırım hamlesi başlatmış oldu. O günden bugüne 30 bin megavatlık kurulu gücümüz yıl sonu itibarıyla yaklaşık 89 bin megavata ulaştı ve bu yatırımların büyük bir kısmı da özel sektör girişimiyle oldu. Bir başarı hikayesi yazıldı."

Akdeniz'de Fatih Sondaj Gemisi'nin çalışmalarının devam ettiğine değinen Dönmez, bu çalışmalarda da sona gelindiğini sözlerine ekledi.

Bu taytı giyecek cesurlar aranıyorBu taytı giyecek cesurlar aranıyor
Fuat Sezgin seferberlikle tanıtılacakFuat Sezgin seferberlikle tanıtılacak
Kocaeli'deki şantaj ve silahlı saldırı iddiasıKocaeli'deki şantaj ve silahlı saldırı iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

En Çok Okunan Haberler

CHP'de istifa depremi! Genel Sekreter bıraktı

CHP'de istifa depremi! Genel Sekreter bıraktı

Transparanındaki göğüs ucu detayı dikkat çekti

Transparanındaki göğüs ucu detayı dikkat çekti

Kaşıkçı cinayetine son nokta: Suudi yetkililer önceden planladı

Kaşıkçı cinayetine son nokta: Suudi yetkililer önceden planladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binadaki acı bilançoyu açıkladı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binadaki acı bilançoyu açıkladı!

Avrupa'nın en uzunu olacak! Yeni Zigana Tüneli'nin yarısı tamamlandı

Avrupa'nın en uzunu olacak! Yeni Zigana Tüneli'nin yarısı tamamlandı

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bağcılar'da elektrik panosu patladı: 21 kişi zehirlendi

İstanbul'da korkutan olay! 21 kişi zehirlendi!

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Şule Çet'in ölümünden 18 dakika sonra...

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Şule Çet'in ölümünden 18 dakika sonra...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binadaki acı bilançoyu açıkladı! Ölü sayısı arttı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binadaki acı bilançoyu açıkladı!

İstanbul Küçükçekmece'de tüp bayiinde patlama!

İstanbul'da korkutan patlama!

Sadece 60 saniyeniz var! Gizli nesneyi bulabilir misiniz?

Sadece 60 saniyeniz var! Gizli nesneyi bulabilir misiniz?

Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!

Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.